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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

川金破局美加強施壓北韓！韓外長赴美見蓬佩奧磋商對朝政策

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▲▼ 南韓外交部長康京和及美國國務卿蓬佩奧。（圖／路透社）

▲美國國務卿蓬佩奧與南韓外交部長康京和。（圖／路透社）

國際中心／綜合外電報導

美國總統川普與北韓領導人在越南河內舉辦的世紀會面於2月底正式宣告談判破局，近日有消息傳出，南韓外交部長與美國國務卿蓬佩奧兩人即將會面，共同評估河內川金會後的朝鮮半島局勢與未來展開第三次川金會的可能性，同時討論未來局勢的應對方案。

根據《韓聯社》報導，南韓外交部27日表示，康京和與蓬佩奧在1日已經透過電話決定於美東時間29日在華盛頓特區進行會面。當天上午康京和會先赴紐約參加聯合國維和部長級會議，接著才會啟程前往華盛頓。據悉，兩人將在會談中就北韓外務省副相崔善姬表示有意中斷無核化談判，以及撤除南北韓聯絡所後又讓部分人員重回崗位一事進行商討，並加強韓美合作的重要性。

事實上，川金會破局後，美國加強對於北韓的施壓強度，南韓卻一再表明有意重啟開城工業區與金剛山觀光旅遊計畫，讓外界猜測，兩國是否在對北韓的態度與政策不同步，甚至出現落差，因此此次會面後，兩國能否統一對於北韓的應對方案，也是關注焦點。此外，外界也期待雙方能夠談及下一次的韓美高峰會。

北韓核武議題磋商南韓首席代表、朝鮮半島和平交涉本部長李度勛也將參與這次的外交部長會談。據了解，李度勛將於28日至30日出訪美國，並與美國國務院北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）會面，這也是韓美雙方的北韓政策代表時隔3周再度會面。

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關鍵字：康京和,蓬佩奧,日韓要聞,北美要聞

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