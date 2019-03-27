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王毅：習近平走到哪　「一帶一路」東風就吹向哪裡

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▲結束對法國的國事訪問，習近平（左二）離開巴黎前，和夫人彭麗媛（左一）出席法國總統馬克宏夫婦在愛麗舍宮舉行的隆重歡送儀式。（圖／翻攝自中國政府網）

▲結束對法國的國事訪問，習近平（左二）離開巴黎前，和夫人彭麗媛（左一）出席法國總統馬克宏夫婦在愛麗舍宮舉行的隆重歡送儀式。（圖／翻攝自中國政府網）

大陸中心／綜合報導

大陸國家主席習近平在當地時間26日下午結束訪歐行，啟程返回北京。大陸國務委員兼外交部長王毅今（27）日表示，「習近平主席走到哪裡，『一帶一路』的東風就吹向哪裡，務實合作的果實就收穫在哪裡，為中歐全面戰略夥伴關係注入新的動力。」

據新華社報導，習近平已結束對義大利、摩洛哥及法國的國是訪問，在當地時間26日下午離開巴黎啟程返回北京。王毅則是在今天向隨行的媒體說明習近平這次訪問的成果，並稱習此次出訪傳播了中國故事，展望共同願景。

王毅表示，「習近平主席走到哪裡，『一帶一路』的東風就吹向哪裡，務實合作的果實就收穫在哪裡。此訪歐洲，習近平主席來到了古絲綢之路的另一端，用『一帶一路』接續新時代的亞歐大陸互聯互通。」

▲習近平,歐洲,訪問。（圖／路透社）

▲習近平在當地時間25日與法國總統馬克宏（右二）及德國總理梅克爾（右一）在愛麗榭宮舉行會談。（圖／路透社）

他提到，義大利政府作出參與共建「一帶一路」的戰略決定，體現出求真務實和遠見卓識，中義簽署共建「一帶一路」合作諒解備忘錄，為亞歐互聯互通建設、為拓展「一帶一路」全球合作增添新的動力；王毅又說，中義達成共識，將「一帶一路」倡議與義方「北方港口建設」、「投資義大利計劃」對接，「深挖雙方合作潛力」。

王毅表示，「法國是最早表達參與『一帶一路』合作意願的歐洲國家之一。一段時間以來，雙方統籌推進共建『一帶一路』和第三方市場合作，取得積極進展。習近平主席此訪期間，雙方決定在傳統戰略性合作領域推進現有大項目合作，在科技創新、農業、金融等新興領域加快戰略對接和全方位合作，進一步深化兩國產業利益融合。」

他也提到，中、法、德及歐盟領導人在巴黎會晤時也就共建「一帶一路」進行了富有建設性的討論，各方都顯示了積極姿態。王毅稱，馬克宏總統在全球治理論壇閉幕式上表示，中方提出的「一帶一路」倡議具有重大意義，將為世界和平與發展發揮重要作用，歐盟願將歐亞互聯互通戰略與「一帶一路」深度對接，展開創新性合作。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：習近平,梅克爾,馬克宏,中德合作,國是訪問,中法全球治理論壇

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