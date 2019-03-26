習近平晤梅克爾、馬克宏　盼「深化中德合作」樹立共贏典範

▲習近平周一（25日）抵達巴黎，與法國總統馬克宏（右二）及德國總理梅克爾（右一）在愛麗榭宮舉行會談。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

中法全球治理論壇於當地時間3月25日在法國巴黎舉行，大陸國家主席習近平在26日的閉幕式上會見德國總理梅克爾及法國總統馬克宏等人。習近平表示，當前國際形勢中不穩定性及不確定性上升，但中德務實合作仍保持穩定發展態勢，將透過深化中德合作為世界樹立合作共贏的典範。

習近平對法國國是訪問期間，中法共同舉辦「全球治理論壇」，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）及歐盟執行委員會主席榮科（Jean-Claude Juncker）等人均共同出席於當地時間26日舉行的閉幕式。

習近平在閉幕式上致詞表示，當前國際形勢中不穩定性及不確定性上升，但中德務實合作仍保持穩定發展態勢。他也強調，「2018年中國連續第三年保持德國全球最大貿易夥伴，德國企業對華實際投資增長近140%，我們已經確定了繼續深化改革、擴大開放，推進經濟高質量發展的目標和思路。」

▲習近平晤法德及歐盟領袖。（圖／路透社）

習近平強調，當前形勢下，加強中德、中歐合作的意義已超越雙邊範疇。針對中德關係發展，他也提出3點意見，分別為「透過深化中德合作為世界樹立合作共贏的典範」、「透過引領中歐合作為世界注入更多穩定因素」及「透過共同推進全球治理維護多邊主義」。

梅克爾表示，德中兩國擁有廣泛共同利益，近年來雙邊關係發展良好，各層級、各領域保持著密切交流合作。她也稱，德方希望深化數字化時代的德中經貿關係，願積極參加第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。

針對德中合作，梅克爾強調，德方期待著中國擴大開放帶來的市場機遇，也將為中國企業赴德投資興業提供公正、良好的市場環境。她也說，德方致力於推進歐中合作關係，主張歐中攜手努力維護多邊主義。

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