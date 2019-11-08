辦理公投疏失遭彈劾！　陳英鈐：哪裡違法？只歸咎我一人不合理

▲陳英鈐。（圖／記者屠惠剛攝）



記者呂欣玫／綜合報導

前中選會主委陳英鈐因未於公投日28天前公告所收受政府機關意見書，又不執行台北高等行政法院所做停止執行的裁定，造成刊登費用新台幣900餘萬元的損失，監察院7日以9：3通過彈劾陳英鈐。對此，陳英鈐回應，中選會是合議制機關，他依照委員會決議執行，不知哪裡違法，監察院歸咎於他一人相當不合理。

監察院針對中選會辦理107年公投案，通過彈劾陳英鈐。彈劾案由指出，陳英鈐拒不執行台北高等行政法院命該會停止執行之裁定，迄最高行政法院裁定駁回該會之抗告確定後，同年11月20日撤銷重行公告，並於4大報刊載原行政院意見書，造成刊登費用共計新臺幣900餘萬元之損失，嚴重斲傷政府公信力，違失情節重大，爰依法提案彈劾。

對此，陳英鈐7日表示，他照決議執行，「不知道到底是哪裡違法？」中選會是合議制機關，並不是主委制，提出抗告跟抗告遭駁回後登報都是委員會的決定，也尊重法政處跟綜規處提出的意見處理，監察院將此事歸咎於他一人相當不合理，這樣「以後誰敢當主管？」

陳英鈐指出，去年公投綁大選最根本的問題是法律規定不合理，中選會沒有充分的時間準備，南投和苗栗等藍營執政縣市的選委會都反映無法因應，但舉行公聽會時，大家堅持要公投綁大選，要中選會「打落牙齒和血吞」，但即使法律不合理，中選會還是要守法，才會造成後續問題。

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