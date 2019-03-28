要求俄國「滾出委內瑞拉」　川普：等著瞧，所有選項都有可能

▲ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

委內瑞拉政局動盪，兩架俄羅斯軍機本周載著軍方人員進入委國首都卡拉卡斯（Caracas），導致美國企圖讓委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）政權垮台的計畫多了阻礙。對此，美國總統川普27日表示，已經警告俄羅斯政府滾出委內瑞拉。對於媒體提問美國是否可能採取軍事行動時，川普則說，「我們等著瞧，所有選項都是開放的。」

▼ 美國總統川普與羅薩萊斯在白宮會面。（圖／達志影像／美聯社）

委內瑞拉反對派領袖、「臨時總統」瓜伊多（Juan Guaidó）目前擁有美國、英國、加拿大等50多國的支持。川普與瓜伊多妻子羅薩萊斯（Fabiana Rosales）在白宮橢圓形辦公室會面時表示，「俄羅斯必須滾」（Russia has to get out），而美國會阻止馬杜洛政府調動資金，同時實施經濟制裁。

據《紐約時報》報導，委內瑞拉通貨膨脹奔騰、全國大面積停電、貧窮問題越發嚴重，俄羅斯最近幾周向馬杜洛政權提供食物與醫療協助。另一方面，以美國為首的各國也提出人道救援，但卻被擋在委內瑞拉之外。川普對此相當不滿，而當他被問及俄國是否知道他的感受時說，「他們知道的，他們非常清楚。」