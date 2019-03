要求俄國「滾出委內瑞拉」　川普：等著瞧，所有選項都有可能

▲ 美國總統川普。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

委內瑞拉政局動盪,兩架俄羅斯軍機本周載著軍方人員進入委國首都卡拉卡斯(Caracas),導致美國企圖讓委國總統馬杜洛(Nicolás Maduro)政權垮台的計畫多了阻礙。對此,美國總統川普27日表示,已經警告俄羅斯政府滾出委內瑞拉。對於媒體提問美國是否可能採取軍事行動時,川普則說,「我們等著瞧,所有選項都是開放的。」

▼ 美國總統川普與羅薩萊斯在白宮會面。(圖/達志影像/美聯社)

委內瑞拉反對派領袖、「臨時總統」瓜伊多(Juan Guaidó)目前擁有美國、英國、加拿大等50多國的支持。川普與瓜伊多妻子羅薩萊斯(Fabiana Rosales)在白宮橢圓形辦公室會面時表示,「俄羅斯必須滾」(Russia has to get out),而美國會阻止馬杜洛政府調動資金,同時實施經濟制裁。

據《紐約時報》報導,委內瑞拉通貨膨脹奔騰、全國大面積停電、貧窮問題越發嚴重,俄羅斯最近幾周向馬杜洛政權提供食物與醫療協助。另一方面,以美國為首的各國也提出人道救援,但卻被擋在委內瑞拉之外。川普對此相當不滿,而當他被問及俄國是否知道他的感受時說,「他們知道的,他們非常清楚。」