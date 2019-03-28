快訊／英國脫歐8項指示性投票「全否決」　梅伊稱協議通過就下台

▲英國民眾要求針對脫歐再次投票。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

英國脫歐亂局持續，國會下議院於當地時間27日晚間針對8項脫歐選項進行「指示性表決」，最後結果出爐，沒有一項在議會中取得相對多數贊成票，包含無協議脫歐、共同市場、工黨提出的替代計畫等等，全部都被否決。英國首相梅伊（Theresa May）則表示，英國離開歐盟之後，她將會辭職。

下議院議長貝爾考（John Bercow）在投票結束後宣布結果，結果8個選項都未能獲得多數支持，其中，在4月12日就無協議脫歐的提案以400票對160票遭到壓倒性的否決；建議英國加入歐洲自由貿易聯盟和歐洲經濟區的提案得到283票反對，並未通過。

其中一項提案提到，若是脫歐協議在2天內（原先的脫歐期限）仍未通過的話，政府就必須針對「無協議脫歐」進行公投，但也以293對184票遭否決。另一項則是建議政府必須藉由公投，讓人民批准脫歐協議，類似再次進行脫歐公投，不過最後以295票對268票不通過，票數相當接近。

指示性投票（indicative votes）雖然沒有約束力，但對政府具有參考性作用。英國國會下議院於25日進行投票通過修正案，讓議會可以修改27日的議事規則，議員們就能針對脫歐協議的某些項目進行投票，等於是議會正式從梅伊手中奪回脫歐主導權，但最後投票卻未有成果。



今日投票進行時，英國首相梅伊向保守黨議員表示，英國離開歐盟之後，她將會辭去首相職務，但沒有交代具體時間表。英國原訂於3月29日脫離歐盟，但由於政府與歐盟的達成的脫歐協議兩次遭國會否決，梅伊已經將日期短暫推遲5月底。