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慧眼看天下／脫歐歹戲拖棚　英首相梅伊遭架空

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新聞節目中心／綜合報導

在歷經漫長的脫歐過程，英國首相梅伊本周向執政的保守黨議員承諾，只要國會支持自己與歐盟談判達成的脫歐協議，她願意辭去首相與保守黨領袖的職位，把後脫歐時代對歐談判的重責大任，交給更適任的保守黨人選。然而，梅伊拋出辭職來換取支持她的脫歐協議，不少議員認為這根本就是「賄賂」。慧眼看天下第47集，邀請到政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。

▲▼英國脫歐，民眾在街頭抗議。（圖／路透社）

▲英國民眾走上街頭抗議脫歐。（圖／路透社）

八年來首場大選 泰國政局渾沌
泰國在3月24日舉辦2011年來首場的國會選舉，將會選出新總理跟500名的新任眾議員，雖然這次共有80個政黨登記參選，但主要的結果還是由5個主要政黨掌控，而根據泰國選委會的消息，親軍方的公民力量黨雖然在全民投票拿下最多票，但在眾議院席次，由民主派的為泰黨領先，而官方正式結果，要到5月才會公布，泰國的政治混沌恐怕還得持續一陣子。

▼泰國大選結果延宕至5月出爐。（圖／路透社）

▲▼泰國大選。（圖／路透社）

通俄案調查落幕 穆勒報告查無實證
一直籠罩著美國總統川普的通俄門調查，終於劃上句點! 美國司法部調查報告指出，並沒有發現川普和俄國有勾結的證據，但是有沒有干預司法、影響通俄門調查，穆勒團隊雖然沒有判定有罪，但也無法替川普無罪背書。而民主黨方面也已經提出全面公開調查報告的要求，整起事件只怕還有後續發展。

▼ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

大陸網紅賣假包 一個月賺一輛名車
很多人買東西都使用網路購物，而且如果是名人推薦的商品，又更想買，大陸就出現網紅賣假貨的案例，有人就踢爆不少網紅推薦的名牌皮包其實都是假貨，很多都是所謂的A貨高仿品，而因為相信網紅而購入的人還不少，假包的業者就說，有網紅賣假包都買到了一台名車。

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

ET快訊
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關鍵字：慧眼看天下,黃寶慧,直播,脫歐,梅伊,英國,川普,通俄門,泰國大選

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