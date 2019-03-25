兩大政黨都宣稱要「籌組聯合政府」　泰國大選結果未定

▲泰國國會大選結果未定，兩大黨都喊籌組聯合政府。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

泰國舉行2014年政變以來首次國會大選，雖然選舉結果尚未完全出爐，且親軍政府的公民力量黨得票數暫時領先，帕拉育預料能連任總理，但支持流亡海外前總理戴克辛的為泰黨也宣稱，將聯合其他政黨共組政府。

泰國24日舉行國會大選，但目前指公布部分開票結果，更詳細的票數統計可能會延後至29日之後公布。根據官方公布非正式結果，在已開出的94％選票中，公民力量黨獲得770萬票，微幅領先為泰黨的723萬票。

在多次延後公布時間後，泰國選舉委員會25日下午公布350席分區議員當選民單，支持戴克辛的為泰黨初步取得138席，其次才是公民力量黨的96席，但這並不包括150席不分區議員席次，因此各政黨實際取得席次仍有變數。

路透社報導，為泰黨總理候選人蘇達拉（Sudarat Keyuraphan）向媒體表示，政府必須回歸人民的意志，帶領國家朝更民主的方向前進；為泰黨秘書長普塔（Phumtham Wechayachai）則揚言，將與其他政黨協商籌組政府。

得票數暫時領先的公民力量黨則宣稱，預料能在眾議院500席中取得251席次；公民力量黨發言人孔薩（Kobsak Pootrakool）說，「公民力量黨將與意識形態相同的政黨商討，一同帶領國家向前進。」

儘管為泰黨預料能在350席分區議員中取得多數，但由於上議院250席次全由軍政府委任，且選舉規定也較有利於軍政府，因此外界預測公民力量黨推舉的軍政府領導人帕拉育較有可能連任。泰王瓦吉拉隆功的加冕典禮將於5月初舉行，官方正式選舉結果將等到典禮結束後才會揭曉。