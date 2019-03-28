泰國大選結果延宕至5月出爐　7反對黨組「民主陣線」力抗軍政府　

▲泰國7個反對派政黨組成「民主陣線」聯盟。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

泰國大選結果尚未出爐，反對軍政府的7個政黨組成「民主陣線」，宣稱已取得眾議院255個席次，能夠組成聯合政府。不過，泰國規定總理必須是在參眾兩院接獲多數席次的政黨才有資格推派，而參議院是由軍政府直接指派，民主陣線獲選的機率不大，因此副總理威薩努（Wissanu Krea-ngam）認為，這只是反對派「無法取得成果的心理戰術」而已。



24日結束的泰國大選結果尚未明朗，目前沒有任何政黨取得絕對領先的優勢，不過軍政府與反對派皆聲稱有權組政府，而選舉結果不斷延後公布，也讓混亂加劇。泰國眾議院席次共500席，其中350席給勝選人，其餘150席按照政黨候選人比例分配填補。「民主陣線」代表指出，根據初步結果，他們已獲得255個席次，充分取得人民的共識。官方最新的說法表示，最終選舉結果將在5月9日前出爐。

▲為泰黨領袖蘇達拉（左）與未來前進黨領袖塔那通（右）。（圖／路透）



「民主陣線」為泰黨領袖蘇達拉（Sudarat Keyuraphan）在記者會上呼籲，民主陣線的共同目標就是阻止軍政府繼續執政，並痛批這次選舉充滿瑕疵，「不論是買票或是干預計票，軍政府試圖通過操縱來再次掌權，而我們的主要任務是不再製造混亂，我們希望繼續追隨人民的聲音。」未來前進黨魁塔那通（Thanathorn Juangroongruangkit）也說，「目前的情況不是民主，一切都不符合國家利益，總理應該來自獲得最高票數的黨派。」

「民主陣線」的7個政黨包含「為泰黨」（Pheu Thai）、「未來前進黨」（Future Forward）、「為國黨」（Pheu Chart）、「國家黨」（Prachachart）、「泰國自由黨」（Seri Ruam Thai）、「泰國人民力量黨」（Thai People Power）與「新經濟黨」（New Economy）。

▼泰國7個政黨宣布組成「民主陣線」聯盟，反對現任軍政府。（圖／路透）

