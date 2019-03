通俄門不起訴！美國司法部長：證據不足…但川普「沒有完全免責」

▲美國總統川普「通俄門」一案沒有被起訴。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合報導

美國司法部長巴爾於當地時間24日公開「通俄門」調查報告摘要,並沒有確切證據顯示總統川普與其團隊和俄羅斯串通,不過報告也未說明川普沒有妨礙司法公正,因此並非「完全免責」。

「通俄門」特別檢察官穆勒(Robert Mueller)進行22個月的調查後,於22日向巴爾(William Barr)呈交報告,當中並未建議提出新的檢控。

▲特別檢察官穆勒(Robert Mueller)22日已呈交「通俄門」報告。(圖/路透社)

In light of the very concerning discrepancies and final decision making at the Justice Department following the Special Counsel report, where Mueller did not exonerate the President, we will be calling Attorney General Barr in to testify before @HouseJudiciary in the near future.