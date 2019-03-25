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通俄門不起訴！美國司法部長：證據不足…但川普「沒有完全免責」

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普「通俄門」一案沒有被起訴。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國司法部長巴爾於當地時間24日公開「通俄門」調查報告摘要，並沒有確切證據顯示總統川普與其團隊和俄羅斯串通，不過報告也未說明川普沒有妨礙司法公正，因此並非「完全免責」。

「通俄門」特別檢察官穆勒（Robert Mueller）進行22個月的調查後，於22日向巴爾（William Barr）呈交報告，當中並未建議提出新的檢控。

▲▼特別檢察官穆勒（Robert Mueller）。（圖／路透社）

▲特別檢察官穆勒（Robert Mueller）22日已呈交「通俄門」報告。（圖／路透社）



 

針對川普有無妨礙司法公正，穆勒在調查中並沒有說明清楚，代表川普並非「完全免責」，而是將起訴川普的決定留給司法部長判斷。巴爾說，基於調查報告的結果，指控川普妨礙司法公正的證據不足，決定「不起訴」。

川普隨即在推特上說自己完全清白（Total exoneration），要讓美國再次偉大。不過，在川普發推的1小時前，民主黨籍眾議員司法委員會主席納德勒（Jerry Nadler）也在推特上說，穆勒「並沒有免除總統的責任」。 

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關鍵字：北美要聞,川普,donald trump,通俄門

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