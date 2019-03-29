高雄淹怕了！韓國瑜請治水專家　李鴻源：不保證今年不淹



▲李鴻源擔任高雄市政顧問。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

去年823豪雨重創南台灣，因此高雄市長韓國瑜特別關注治水這塊，29日召開高雄市治水總體檢及方案討論會議，找來治水專家李鴻源尋求良方，聘請他擔任市政顧問，李鴻源接受訪問時表示，今年高雄「不保證不會淹水」，但一些重點必須趕快處理，韓國瑜也表示，希望在六個月診斷完畢，但就怕今年七、八月又有超大豪雨時，無法招架。

高雄市政府請來治水專家李鴻源擔任市政顧問，就是因為去年颱風，大家淹怕了，韓國瑜表示，高雄市民受不了了，目前已經找到68個容易淹水點，要優先處理，而且希望教授專家群，能夠在六個月內診斷完畢，立刻進行治水計畫，但就怕今年七八月颱風季來臨，高雄會撐不住。

▲韓國瑜主持高雄市治水總體檢及方案討論會議。（圖／記者洪靖宜攝）

韓國瑜之前受訪時表示，高雄市地下排水箱涵有1萬多個洞，汛期將無法避免淹水，他非常擔心。李鴻源就提到，目前修復這1萬多個洞，經費是8千萬，他認為要用這筆錢來修補1萬多個洞，是不太可能，而且也不是一兩年內能完成。

李鴻源提到，在今天夏天，他「不保證高雄不會淹水」，不過高雄市在前朝時代，廣設滯洪池，但823還是照淹水，被質疑似乎未發揮功效？李鴻源回應，滯洪池並不是沒效果，而是該怎麼操作，不能說是前面做不好，而是要讓未來操作，更符合不同型態的降雨方式或地區。

高雄淹水問題到底多久之後能解決？李鴻源說，如果按部就班，相信兩年內能看到顯著的進步，也提到高雄淹水問題，未來勢必還是需要中央來幫忙。