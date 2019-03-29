警察抄錯車牌害她揹肇事罪名　張月英苦讀10年法律扭轉獲賠償

▲婦人張月英遭冤枉肇事逃逸，12年後洗刷清白，控告警察涉嫌湮滅證據。（圖為資料照／東森新聞）

記者劉昌松／台北報導

婦人張月英被控於12年前騎機車撞傷老婦人後逃逸，遭法院判刑定讞，張婦繳43萬元易科罰金後，自學苦讀法律，請求法院在審後，從當年的車禍報案單中發現，警察把車牌號碼中的「M」，誤記成「N」，張婦洗刷冤屈後，據此控告當年承辦員警和證人涉嫌湮滅證據，但台北地檢署認為被告6人都沒有犯罪故意，27日處分不起訴。

2007年9月26日，晚間6時許，一名八旬老婦於北市汀州路三段巷口，遭機車撞倒在地，肩背受傷，機車騎士逃逸。目擊者隨即報警，警方根據報案電話指稱肇，事機車車牌為「DNX-211」，循線找上張婦。

張婦雖否認犯案，但最終仍遭法院依過失傷害、肇事逃逸2罪，各判拘役50天、6個月，共易科高達43萬元罰金，張婦無奈繳了罰金後，閉門苦讀法律，8度向法院聲請再審，終於獲高院受理。

再審法官根據當初警方受理報案紀錄單，發現當時報案人陳述肇事車輛車牌為「DMX-211」，並非張婦騎乘的「DNX-211」，張婦獲得改判無罪確定，拿回罰金。

張婦後來繼續爭取權益，除獲得53萬元刑事補償金外，向警局請求國賠86萬元案則敗訴，刑事部分，張控告當時承辦的陳、楊姓員警和證人等6人，涉嫌湮滅證據，但檢察官認為他們都只是口語分不清「M」、「N」的差別，並無犯罪故意，因此在27日處分不起訴。

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