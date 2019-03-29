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資深藝人送暖老歌撫慰人心　萬里仁家之家長者回味當年

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▲ 資深藝人送暖老歌撫慰人心 萬里仁家之家長者回味當年。（圖／新北市社會局提供）

▲ 資深藝人送暖老歌撫慰人心，萬里仁家之家長者回味當年。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

紫微公益關懷協會及中華民國台灣歸僑協會於28日下午，由總召集人上官明莉、院長輔德陸與理事長蘇明正帶領安排40位貴賓來到新北市立仁愛之家關懷慰問，資深群星在台上載歌載舞，讓長輩回憶年輕時光，也透過這次關懷，重現昔時偶像明星經典舞曲的熱絡氣氛，「紫微公益關懷協會」能做到的一定全力以赴。

上官明莉曾經被封為「性感女神」，當她演藝事業正值高峰時，卻意外從舞台上墜落骨折，足足躺了醫院3個月，迫使她推掉所有秀約，從此退出了演藝圈，然而人生總是峰迴路轉，她在2014年接掌公益社團明星獅子會，帶領資深藝人及紫微公益關懷協會志工到老人、教養院、身障機構等關懷慰問，開啟公益演唱生涯。

▲ 資深藝人送暖老歌撫慰人心 萬里仁家之家長者回味當年。（圖／新北市社會局提供）

▲ 資深藝人送暖老歌撫慰人心，上官明莉關懷阿嬤。

紫微公益關懷協會總召集人上官明莉，今年已是第六年帶著明星獅友、資深藝人到新北市立仁愛之家，今年更以不一樣的歌聲和舞蹈每次呈現給長者溫馨及感動，最令人感動的是上官明莉在表演時，一定和長輩親切互動，並且在表演之餘，也會關心長輩的身體狀況。

此外，李華菁、季嫻、高鴻、晏潔、劉明珠、北原山貓、何璦芸等資深藝人連番演唱20首膾炙人口的國台語經典老歌，聽到林群唱起「港都夜雨」，許燕阿嬤有感而發，她說這是一首以基隆為背景的歌曲，因為基隆幾乎天天下雨，志在四方的男兒在觀覽夜雨時傷心落淚，作詞曲者以此意象入歌，令人懷念。

上官明莉表示，除了歌聲撫慰長輩的心靈外，紫微公益關懷協會並捐贈2萬元加菜金，中華民國台灣歸僑協會捐贈1萬元，台北市汽車租賃公會也捐了5000元。藝人們在表演時，也會關心長輩的生活及健康，這是與阿公阿嬤的約定，藝人們每年都會來關懷。

新北市社會局專門委員林坤宗表示，特別感謝紫微公益關懷協會自2015年起，每年與仁愛之家長者都有約，並用精彩的歌舞表演及與長輩實際互動，這種精神令他非常的敬佩和感動，更表現「老吾老以及人之老、有你真好」之深意。

▲ 資深藝人送暖老歌撫慰人心 萬里仁家之家長者回味當年。（圖／新北市社會局提供）

▲ 資深藝人送暖老歌撫慰人心，紫微公益關懷協會李華菁等人合唱夜上海。

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關鍵字：新北,萬里,仁愛之家,上官明莉

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