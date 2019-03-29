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拚生活、接地氣　陳亭妃：讓向上的年輕力量持續前進

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▲立委陳亭妃親自前往民進黨台南市黨部，登記第10屆的立委初選，全力爭取連任。（圖／記者林悅翻攝）

▲立委陳亭妃親自前往民進黨台南市黨部，登記第10屆的立委初選，全力爭取連任。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

立委陳亭妃3月29日親自前往民進黨台南市黨部，登記第10屆的立委初選，全力爭取連任，陳亭妃表示自己是基層出身，最能「傾聽」民眾的聲音，最能得到人民的「信任」，希望鄉親能繼續當她後盾，讓她繼續用「傾聽」、「信任」的精神來爲人民拚生活、接地氣，讓向上的年輕力量持續前進！

陳亭妃指出，回顧這11年來，她多次獲得「公民監督國會聯盟」、「財經立法監督聯盟」、「口袋國會」評鑑為立法院問政表現優質立委，更獲得國家磐石獎-立法與服務方面關懷獎章的肯定，因為無論是遇到地震雨災問題、油電漲價問題、偏鄉教育扎根問題、農漁業災損問題、產業轉型問題、中小企業資源不足問題、缺水用電問題、社會弱勢、勞工、婦女權益等種種問題，陳亭妃都是第一時間、站在第一線、用最快的速度全力爭取、用心解決，讓人民真正有感！

在重大法案推動部分，陳亭妃11年間法律提案連署的法案超過2063條，其中接地氣的拚經濟、顧民生、維護農民權益、照顧學生教育與食安相關法案將近1000條，當中《有機農業促進條例草案》的通過，讓國人吃得更安全、活得健康、更有保障兒少、遏止虐兒事件的《刑法》第286條文修正案、「防狼師條款」的《補習及進修教育法》、協助經濟弱勢兒童累積資產的《兒童及少年未來教育與發展帳戶條例草案》、防止基因改造食物，以及過量的「瘦肉精」萊克多巴胺摻入肉品影響到國人飲食安全的《食品安全衛生管理法》等等超過105個法案已經在立法院完成三讀通過。而協助民眾與銀行債務協商以及處理保險理賠爭議案件更超過2500多件。

陳亭妃說，這11年來替鄉親向中央爭取教育、交通觀光、治水等重大建設經費超過500億，包括天馬電台遷併經費、中石化安順廠污染地區居民生活照顧與健康照護計畫經費、治水排水抽水站經費、0206土壤液化土質改良專案預算、生活圈道路交通建設經費、河川堤防橋樑改善經費、教育體育設施補助經費、觀光自行車道計畫經費等重大建設經費共超過500多億。

陳亭妃強調，目前台灣民主面臨險峻衝擊挑戰，人民對政府的期待要求更高，我們除了要「勇敢向前」堅持國家主權立場，更需要用「傾聽」、「信任」，來為人民拚生活，讓政府施政更接地氣，鄉親永遠是陳亭妃的後盾，讓向上的年輕力量持續前進。

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關鍵字：陳亭妃,年輕,前進,立委

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