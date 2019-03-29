劉強東陷性侵風暴　奶茶妹神隱半年「大學T＋棒球帽」低調看展

▲神隱半年多後，奶茶妹出現在「Art Basel」藝術展。（圖／梨視頻）

大陸中心／綜合報導

京東集團CEO劉強東2018年身陷性侵風暴，此後妻子「奶茶妹」章澤天便神隱，停止更新社群網站，但28日有粉絲在香港展覽中心捕捉到章澤天的身影。只見她身穿灰綠色大學T、頭戴黑色棒球帽低調看展，身旁未見老公身影，但看上去心情不錯。

▲奶茶妹穿搭如同女大生，完全看不出已生過小孩。（圖／翻攝自微博／長頸鹿和刺猬）

性侵案爆發後，奶茶妹相當低調，停止更新社群網站。不過28日有微博網友捕捉到，奶茶妹出現在香港會議展覽中心「Art Basel」藝術展。照片中，章澤天穿著灰綠色大學T及緊身黑褲、頭戴鴨舌帽輕鬆看展，打扮如同女大生般看不出已是一個孩子的媽。從照片上來看，劉強東並未陪同看展。

PO照網友表示，「巧遇奶茶妹妹，依然還是妹妹的模样」。且照片曝光後，不少網友回應，「真是鄰家小妹的清秀模樣兒」「漂亮像20歲的小姑娘」「還是學生樣，真美」。

除了誇獎的，也有人針對性侵案提出意見，「早點離開狗東吧」「趕緊離了吧，那個男人又老又髒」「現在不戴戒指秀啦」。

▲微博網友PO文。（圖／翻攝自微博／長頸鹿和刺猬）

25歲的「奶茶妹」章澤天於2015年閃嫁大19歲的京東CEO劉強東，目前2人育有1女。不過在2018年8月，劉強東因涉嫌構成犯罪的性行為（criminal sexual conduct）於當地時間8月31日晚間被捕，最後在沒有被要求繳納任何保釋金的情況下回國。

事後劉強東也發表468字聲明，透露對妻子奶茶妹造成的巨大傷害「感到十分自責後悔」，並在第一時間就已經坦承事實，未來會盡全力去彌補此事對家庭的創傷，重新擔當起丈夫的責任。

►劉強東性侵不起訴！468字聲明：對妻子巨大傷害十分自責後悔