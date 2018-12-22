劉強東性侵不起訴！468字聲明：對妻子巨大傷害十分自責後悔

▲劉強東性侵案不起訴。（合成圖／CFP、pixabay）

國際中心／綜合報導

大陸京東商城CEO、網紅「奶茶妹」丈夫劉強東爆出在美國明尼蘇達州涉及性侵女大生事件，今(22)日公布調查結果，決定不予以起訴處分。對此結果劉強東在微博上發表468字聲明，透露對妻子奶茶妹造成的巨大傷害「感到十分自責後悔」，表示在第一時間就已經向她坦承事實，未來會盡全力去彌補此事對家庭的創傷，重新擔當起丈夫的責任。



劉強東聲明全文：

最近幾個月，我在美國的事情受到了大家的廣泛關注。為了不干擾司法公正，在美國警方和檢方的獨立調查過程中，儘管有人散布誤導信息，但我本人無法為自己辯護，也沒有對互聯網社交平台和媒體上的相關言論與報道做出任何回應，這給關心我的朋友們帶來了不少困擾，在此先說聲抱歉！

今天，在我全力配合的徹底調查之後，明尼阿波利斯市亨內平縣檢察官辦公室宣佈將不會對我提起任何指控，這個結果證明瞭自始至終我都沒有觸犯任何法律。

▲劉強東聲明全文。（圖／翻攝自微博／劉強東）

但無論如何，事發當天我的行為都給我的家庭、特別是我的妻子造成了巨大的傷害，為此我感到十分的自責和後悔。我已經第一時間向她坦承了事實，希望她可以接受我最誠懇的道歉，我一定將竭盡全力去彌補此事對家庭的創傷，重新擔當起丈夫的責任。

在這段煎熬的日子里，我特別感激京東的每一位同事，他們每天都在頂著輿論壓力工作。我懇請大家不要由於我的事情再去苛責、議論他們，他們只是一群努力工作的普通年輕人。現在，我唯一能夠為他們做的就是更加努力的投入到工作當中，和他們一起讓公司發展的更好，讓他們過上更好的生活。只有這樣，才是我對他們最好的交代！

謝謝大家！

劉強東

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