京東結盟日本樂天　擴大「無人配送」合作

▲京東無人機在日本執行配送服務。（圖／京東集團提供）

記者曾俊豪／北京報導

大陸京東集團21日與日本樂天株式會社（Rakuten）宣布，雙方達成無人配送合作協議，將為對方提供末端配送無人機、配送機器人等智慧物流設備以及配套解決方案，希望藉此結合雙方各自優勢，擴大無人配送解決方案的範圍。

戰略合作發佈會在日本東京舉行，此次雙方合作內容主要圍繞以京東無人科技為代表的智慧物流展開，京東X事業部將向日本樂天提供無人機和配送機器人等設備，為其在日本地區的本地化運營提供支持以及培訓，為後續更大規模的智慧物流合作打下基礎。

京東集團副總裁、X事業部總裁肖軍表示，京東與日本樂天作為各自國家的龍頭電商企業，均擁有獨特的優勢與資源，二者強強聯合，可以實現優勢互補和協同創新，推動物流技術合作零的突破。

他提到，日本為京東科技全球化發展提供了豐富的場景與機遇，京東將全力聚焦「無人化、高效率、有責任」的物流合作項目建設，不僅在商業運營中發揮無人科技的優勢，並將共同推動在社會責任、應急救援等領域發揮不可替代的作用。

▲日本樂天積極佈局無人機配送。（圖／記者洪菱鞠攝）

日本樂天則在2016年推出「Rakuten無人機配送服務」，此後日本樂天與公司合作夥伴和地方政府進行了一系列運營和試驗。一直到2018年，該公司首次採用無人機和自動配送機器人相結合的方式進行配送服務，朝著解決日本最後一公里物流挑戰邁出了一步。

日本樂天株式會社常務執行董事安藤公二指出，京東擁有中國電商領域最先進的自建物流體系，並擁有無人機和無人配送機器人方面的大量運營數據與核心技術，通過雙方的深入合作，希望加速日本物流部門的創新，有助於建設一個能為所有公民提供更大便利的社會化服務。

日本樂天株式會社是全球領先的電商創新公司，Rakuten是日本樂天株式會社旗下的B2B2C購物平台。