「最強致癌物」黃麴毒素B1超標！京東在售花生醬出包

▲黃麴毒素主要有B1、B2、G1與G2等4種，又以B1的毒性最強。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

大陸中心／綜合報導

大陸再傳「 食安問題」，國家市場監管總局22日通報了12批次食品不合格，涉及京東商城、家樂福、沃爾瑪以及北京華聯等商超。其中，京東「 中國特產·河北供銷館」銷售的花生醬被驗出黃麴毒素B1不符合食安標準。據悉，黃麴毒素B1是已知的化學物質中致癌性最強的一種，對人和一些動物具有強烈毒性。

▼京東河北特產館。（圖／翻攝自京東網站）

國家市場監管總局公告內容顯示，抽樣檢驗項目合格樣品2320批次、不合格樣品12批次，不合格食品涉及微生物、農獸藥殘留、重金屬等指標。其中，「 中國特產·河北供銷館」（經營者為河北省農產品電子商務有限公司）在京東商城（網站）所銷售，標稱河北邯鄲市大名縣京府黑芝麻小磨香油有限公司生產的花生醬，黃曲霉（黃麴霉）毒素B1不符合食品安全國家標準規定。

此外，北京華聯綜合超市常營分公司銷售的愛每刻含水果乾谷物麥片霉菌；昆明家樂福超市雲紡店銷售的鯽魚、恩諾沙星和地西泮；上海愛蓮超市周家嘴店所銷售，標稱杭州華味亨食品有限公司生產的吃不厭金棗等12批次不合格產品不符合食品安全國家標準規定。

▼家樂福全球首間無人超市在大陸開張。（圖／CFP）

營養師顧中一在微博發文稱，不光是京東，一些大型商超也有問題，出問題的是一款花生醬，花生確實比較容易出現黃麴毒素超標。

顧中一提醒民眾，無論如何不要吃霉變的花生，警惕黃麴毒素，購買散裝產品時要仔細分辨；如果煮了一鍋花生吃的時候發現發霉了，建議整鍋丟棄；如果購買的是預包裝食品，至少記得看一眼保存期限、配料表和營養成分表；此外，有一些進口產品可能還會有一些認證標識，感興趣的也可以去查一下背景知識，多一些了解或許能讓你吃得更放心。

據悉，黃麴毒素（aflatoxin）是一種有強烈生物毒性的化合物，常由黃麴黴及寄生麴黴等另外幾種黴菌在黴變的穀物中產生，如大米、豆類、花生等，是目前為止最強的致癌物質，加熱至280℃以上才開始分解，所以一般的加熱不易破壞其結構。進入體內後，黃麴毒素主要在肝臟內代謝。

▼關於12批次食品不合格通告。（圖／翻攝自國家市場監督管理局）