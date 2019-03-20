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鑽「京東白條」漏洞！湖南高校生假冒身分詐500萬判10年

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▲京東白條。（圖／翻攝自《上觀新聞》微信公眾號）

▲京東白條。（圖／翻攝自《上觀新聞》微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

湖南一名汪姓大三學生從2017年起，夥同其他一共9人利用購物平台京東「先消費，後付款」的「白條」服務漏洞，冒用別人身份註冊賬號，網上購物並變賣，先後騙取了京東人民幣110餘萬元（約新台幣500萬元）的商品。當地法院8日一審判決汪姓學生10年9個月，其他共犯也都獲判有期徒刑。

《上觀新聞》微信公眾號指出，京東白條是京東於2014年2月推出的全新支付方式，在京東網站使用白條進行付款，可以享受賬期內延後付款或者最長24期的分期付款方式，每名大學生的賒賬額度是人民幣8000元，非大學生則為6000元。

據了解，生於1996年的汪姓嫌犯，案發前是湖南湘潭一所高校的化學專業大三學生，當他發現京東白條制度可能存在漏洞後，夥同老鄉張姓嫌犯一起嘗試犯案，他們在網咖取得一張在校學生的身分證後，在京東平台上註冊了帳號，並提交了「京東白條」賒購業務的申請，並通過了京東面簽官的審查。

▲湖南有大學生靠京東白條詐騙。（圖／翻攝自《上觀新聞》微信公眾號）

▲大陸全國至少已有200人因為京東白條詐騙等行為觸犯刑法並獲刑罰。（圖／翻攝自《上觀新聞》微信公眾號）

之後，汪姓嫌犯利用京東白條購買了一台手機，將手機郵寄到深圳，以原價八八折的價格進行銷贓獲利人民幣5200元。從此成功後，他招募了其他的同夥分工犯案，直到落網。據指出，這個團夥9人中除汪姓嫌犯外，還有3名大學生，平均年齡不到22歲。

汪姓嫌犯在受訪時表示，最開始打算告訴京東他們存在這個漏洞，「但沒辦法與他們取得聯系。（冒充他人通過面簽）拿到錢了，心裡感覺不一樣，這個太簡單了，來錢快，後來越陷越深。」

據中國裁判文書網搜索到的140餘起判例顯示，大陸全國至少已有200人因為京東白條詐騙等行為觸犯刑法並獲刑罰。據判決書披露的107名被告人年齡，平均為28歲。

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關鍵字：京東,白條,湘潭

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