設高門檻！兩岸政治協商將比照修憲　國民黨：拚選舉

▲總統蔡英文。（圖／記者劉亮亨攝）

記者徐政璿／台北報導

行政院院會28日通過《兩岸人民關係條例》修法草案，增訂兩岸政治性協商應該經雙國會監督與全國性公投過半數同意，才能正式締約，高門檻程序比照修憲。國民黨強調，不反對兩岸協議應該有合理的監督機制，但蔡政府對於兩岸政治協議的定義已然無限上綱，可能阻礙未來兩岸間的各項交流。國民黨呼籲政府應以台灣人民福祉為優先，不應為了一黨拚選舉而阻礙台灣的生機。

國民黨認為，兩岸的政治協議理應由2300萬人民共同決定，因此國民黨不反對加高監督門檻，也不反對訴諸直接民權。但對於陸委會主委陳明通指稱，「政治協議」的定義，最重要就是其中有沒有「一中原則」、「九二共識」。

國民黨抨擊，如此無限上綱的定義，除了政治性協議，也可能將影響兩岸事務性、經濟性的協商或簽署協議，對於兩岸其他層面的交流絕對是負面的作法，甚至可能傷害台灣人民福祉。

國民黨強調，在民進黨執政堅持意識形態治國的前提下，任何兩岸協議之簽署，都是緣木求魚，現在陸委會乃至行政院院會提出修法的動作，都沒有實際意義，只不過為國王新衣演出續集罷了。

最後，國民黨指出，在太陽花學運屆滿五週年之際，民進黨政府必須仔細思考當時所提出「在最短時間內推動審查，訂出具有實質監督效果的兩岸協議監督條例」的承諾，當初的承諾遲遲未兌現，蔡政府應該優先完成「兩岸協議監督條例」之立法。