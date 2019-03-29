內閣存款公開　鄭麗君最有錢！存款逾1.6億

▲鄭麗君。（資料照／記者林敬旻攝）



政治中心／綜合報導

監察院第143期《廉政專刊》29日出刊。文化部長鄭麗君存款為內閣之首，有1億6664萬6004元，國防部長嚴德發存款有1千0869萬941元，勞動部長許銘春存款有120萬4439元。

鄭麗君與丈夫沈學榮的存款有1億6664萬6004元，名下有2筆內湖區的土地，以及3筆內湖區的建物。債權的部分，沈學榮借出給朋友創業的金額高達9億1957萬9000元；事業投資部份，沈學榮申報個人投資3億5975萬元；國內上市股票部分，價值為1億935萬。與上期申報資料相比，存款少了1億多元，債權增加2億多元。

吳釗燮與配偶申報土地1筆、建物3筆、汽車1輛，現金37萬380元，存款747萬4439元；另信託2筆土地。

嚴德發申報存款有1千0869萬941元，名下有一筆高雄的土地，一筆高雄建物，還有183萬2577元的基金受益憑證。

許銘春與配偶申報土地12筆、建物2筆、汽車1輛、存款120萬4439元，債務則有3042萬6936元，主要為房貸、車貸、信貸，負債大於存款。

另外，宣布參選2020總統大選的國民黨立委王金平的財產申報也頗為驚人，他與妻子王陳彩蓮的存款共有2880萬2541元，較前次申報的存款3276萬2216元，減少395萬餘元。

王金平夫妻名下共有，75筆土地、2筆建物，動產較去年資料新增5筆土地，有價證券56萬360元和去年申報的57萬8490元相差不遠，保單則較去年新增1筆，總計3筆保單。

▲王金平。（資料照／記者李毓康攝）