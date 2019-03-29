陳水扁趴趴走、開直播　國民黨向監察院告發台中監獄失職

▲前總統陳水扁。（圖／翻攝臉書）

記者徐政璿／台北報導

針對前總統陳水扁近日頻頻在臉書開直播評論時事，國民黨發言人洪孟楷、副發言人蕭敬嚴今（29）日前往監察院舉發台中監獄放任受刑人陳水扁違反四不保外就醫原則，要求監委糾正彈劾失職人員。洪孟楷表示，陳水扁能錄影上電視談政治、能輔選地方立委、能開直播罵民選首長，這樣還能保外就醫，就是中監的失職怠惰不作為，應當糾正彈劾，他要求陳水扁應即日入監服刑。

洪孟楷及蕭敬嚴向輪值監委舉發法務部矯正署台中監獄對於受刑人陳水扁已經嚴重違反任何當初保外就醫條件及規範，且公開發表言論與常人無異，更利用直播宣揚其政治理念，而中監卻持續放任不作為，分明是公務人員失職怠惰，要求監委糾正並彈劾；受刑人陳水扁應當即刻入監服刑、並且待審案件應當繼續審查，才是我法治國家應有作為。

洪孟楷提到，過去中監所為四不原則，包括「不演講、不上台、不接受媒體採訪、不談政治」，早已一一縱容放水，如今演變成錄影發表各式談話，在去年陳致中競選期間瞎扯上階不上台，現在配合特定媒體節目天天播送談話，以及臉書粉絲專頁開直播講政治，還花25分鐘時間大罵民選首長，總總作為，全台灣兩千三百萬人都看見，就只有主管機關中監看不見，蔡英文政府還要裝聾作啞到何時？

洪孟楷強調，陳水扁大動作罵韓國瑜，無非就是在影響蔡賴初選競爭，希望爭取特赦。民進黨的內部競爭，絕對不能傷害台灣的法治。而過去蔡英文總統所謂的司法改革，難道就是讓貪污犯玩弄司法制度嗎？這完全說一套做一套。陳水扁總總脫序行為，就是綁架台灣司法、綁架全體國民。

蕭敬嚴則表示，陳水扁開直播時講話中氣十足、鏗鏘有力，說話內容聽起來思緒清晰、慷慨激昂，看起來神采奕奕、目光如炬。顯然陳水扁已經不符合保外就醫的條件，台中監獄應該儘快執行陳水扁的刑期，他強調，國際反洗錢組織認證的貪污犯居然還能繼續逍遙法外，視法律於無物，每天還能開直播，血口噴人，每個台灣人民都看不下去的。

蕭敬嚴呼籲監察院好好調查到底是誰失職、包庇？是誰允許的？是不是因為政治壓力才讓陳水扁繼續逍遙法外、橫行無阻？若台中監獄繼續讓陳水扁保外就醫，2020年，台灣人民一定會讓你們知道什麼叫憤怒？什麼叫依法行政？什麼叫人民的聲音？

洪孟楷最後強調，越接近選舉，陳水扁一定會越是動作頻頻，現在不作為、往後只會更加離譜、變本加厲，所以他要求監察院糾正彈劾中監，發揮五權分立的功能。而蔡政府越是放任陳水扁在外趴趴走，越是會令全國人民火大，就是逼人民用選票換掉霸凌司法的蔡英文政府。