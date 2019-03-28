他加入255人群組競標撿便宜！　被騙30萬才知「其他254人全騙子」

▲每件商品都有附上鑑定證明，但實際檢驗卻全都是B貨。（圖／翻攝自梨視頻，下同）



大陸中心／綜合報導

浙江杭州有位喜愛玉石的徐姓男子，日前加入了一個255人的聊天群組，他以為裡面都是一群翡翠、玉石的同好，他後來也毫不猶豫的花7萬多元人民幣（約台幣32萬元）買下5件首飾，但他把這些商品拿去鑑定時，卻發現全是B貨，才恍然大悟原來已經遭到詐騙。警方事後還告訴他一項更震驚的消息，原來「群組內除了徐男自己，其他254人全是騙子。」

▲徐男以為自己撿到便宜，殊不知是買到劣質品。



據《梨視頻》報導，徐男平常就喜歡到古董市集挖寶，曾經用低價買到幾塊不錯的玉石，再以高價轉賣給其他人從中獲利。先前被邀請加入「古之美高端拍賣平臺」的微信群組，群組裡每天都會拍賣不同的精美玉鐲、翡翠項鍊、配飾等等，價錢也相當吸引人。

徐男一開始先觀察大家的反應，發現競爭非常激烈，每次拍賣都會引起大家爭相喊價，買家收到商品後也非常滿意，重點是價錢非常親民，一塊市面上行情1萬元人民幣的綠玉石只賣幾千元人民幣，讓他十分心動，賣家甚至保證「如果是假貨，絕對全額退款」。

▲這些競標的買家都是詐騙犯在自導自演。



於是徐男便加入了這群人的競標，還成功得標4、5次，讓他感覺自己實在太走運了，又能撿到便宜大賺一波。最後他順利收到下單的5件首飾，而且也都有附上「鑑定證書」，不過，當他拿去給「浙江省地質礦產研究所」鑑定後，卻被告知全部都是合成石頭或劣質B貨，讓他氣到馬上去質問賣家，結果卻被對方踢出群組並封鎖。

▲一個詐騙犯有30幾支手機，用許多假帳號偽裝成買家。



徐男驚覺情況不妙立刻報警，杭州警方循線追到800公里外的一家河南南陽網路公司，並逮捕到4名詐騙犯，同時還發現，原來聊天群組內根本沒有那200多名買家，全是詐騙的假帳號，只有徐男一個人傻傻付錢下單。