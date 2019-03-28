「藥師情侶」波蘭留學懷孕！狂吞32顆胃藥墮胎　女挺肚回台淚告男友

▲女藥師意外懷孕，狂吞32顆胃藥流產失敗，怒告男友...（示意圖／非當事人／資料照）

社會中心／綜合報導

陳姓女藥師和曾姓男友日前遠赴波蘭就讀醫學院，不料去年4月意外懷孕，便服用男友請人從台灣寄來的Cytotec催產藥錠，但未能成功流產，因此怒告男友及其友人違反醫師法及墮胎罪。士林地檢署偵結，認為陳女服藥本就是為了墮胎，且事發地點在波蘭，我國無審判權，2人處分不起訴。

陳女指控，曾男去年4月10日得知她懷孕，立刻請在台擔任藥師的吳姓友人寄來具有催產效果的胃藥。當時她分8次服用32顆Cytotec，但未能順利流產，加上雙方感情生變，讓她覺得曾、吳2人未經過她承諾同意，就提供墮胎效果藥物，因此提告墮胎未遂、違法《醫師法》未取得資格就擅自執行醫療業務等罪嫌。

人在波蘭的曾男提答辯狀指出，最初2人有仔細討論要不要生下來，但考量到經濟壓力大，會影響學業，所以決定拿掉。他強調，當時陳女曾急著聯繫在台表姊寄墮胎藥，一度約診要回台做人工流產，是他後來透過吳姓友人弄到Cytotec，才告訴對方：「要用不用妳自己想清楚，我不想到時被告教唆墮胎」，不料陳女竟回「好不容易拿到藥，當然要趕快試試。」

吳姓藥師則辯稱，他雖寄了2次常備用藥給曾男，第一次是胃藥、咳嗽藥、保險套，第二次寄胃藥、消脹氣的藥，但第2次因查無收件地址被退件。他強調，Cytotec是胃藥、用來治療胃潰瘍，是受曾男指定要求，但他不知道這是要給陳女流產用，所以幫忙代購。

根據檢方調查，Cytotec是針對胃潰瘍及十二指腸潰瘍，但懷孕婦女服用可能引發子宮收縮、流產、早產、胎兒死亡、出生缺陷等副作用，因此禁止孕婦服用。陳女坦承，她知道服藥是為了墮胎，但因為受曾男哄騙，服藥前又喝了一些酒，所以當時腦中一片空白。

檢察官認為，陳女服藥前就知道曾男用意及藥物副作用，有自主決定空間，但最後仍選擇服藥，難認曾、吳2人有使他人墮胎之犯意。至於涉嫌違反醫師法部分，2人除了提供Cytotec給陳女服用外，並未對非特定多數人從事醫療行為，不符《醫師法》定義的「醫療業務」，加上行為地點不在我國境內，我無審判權，因此處分不起訴。