偷信用卡網購！被抓包「反咬男友」：竟不用我生日做密碼

▲女友的怒點經常讓男生捉摸不透。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

大陸中心／綜合報導

惹怒女友的理由千千萬，但香港這位男生可就「無辜」了。一名港女近日偷用男友信用卡來網購，正打算刪除交易記錄時接連輸錯密碼，導致App被鎖住。事後，她表示，「感覺紙包不住火」了，搶先發脾氣說「竟然不用我的生日或紀念日做密碼」。網友怒批「公主病！」

有女生27日在臉書專頁「十萬個激嬲（惹怒）女友的理由」投稿稱，自己趁男友睡覺時，偷用其信用卡來網購，交易成功後，還想著刪除購買記錄，但必須輸入6位數的密碼，她嘗試輸入自己的生日、相識紀念日、戀愛紀念日，結果都錯誤，App也因此被鎖住。

事後，就在男友登入App察覺到異樣時，她發現「紙包不住火」，決定先發制人，先是承認自己偷用了信用卡來網購，接著「反咬男友一口」稱，「我搶先耍脾氣，為什麼不用我的生日或者是紀念日來做密碼」，甚至還說，「他到現在都沒有來哄我。」

▼ 投稿全文。（圖／翻攝自臉書）

該貼文引來網友怒批，「我是她男朋友會直接和她分手」、「高科技低智能罪犯」等。「公主女友」隨後澄清說，因為自己沒有信用卡，男友之前就把自己信用卡的資料給她，「我不是說在他錢包偷卡這麼離譜，我只是在輸密碼時把App給鎖住了，所以才害怕得先發制人鬧脾氣。」

結果再次引來網友撻伐，「澄清！？不如道歉先啦！」、「根本當男朋友是ATM」、「報警啦。賣完東西想著刪除記錄，還有什麼還說的」。

▼ 網友評論。（圖／翻攝自臉書）