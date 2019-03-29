日限250份！台鐵兒童節Q版便當曝光　排骨去骨頭還有章魚造型香腸

▲台鐵即日起推出兒童節限定Q版便當，特別把排骨去骨，還有可愛的章魚造型香腸。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

為慶祝兒童節，台鐵今年特別為小朋友設計一款饒富童趣的Q版便當，於兒童節期間限量推出，每日限量供應250份，每份80元。台鐵表示，這次兒童便當是以台鐵60元招牌排骨便當作為基底，但排骨有特別把骨頭去掉，另外再加上章魚造型香腸、紅蘿蔔蒸蛋等，要讓小朋友兼顧美味與營養。

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台鐵兒童節Q版便當29日首度亮相，外包裝特別設計可愛的插圖，盒蓋上有漂亮的包裝紙，小朋友吃完便當後，可以在上面畫畫。

▲台鐵推出兒童節限定Q版便當，每日限量販售250份，售價80元。（圖／記者賴文萱攝）

其中，兒童便當的主菜是台鐵招牌香滷排骨，特別將骨頭去除，好讓小朋友大口享受軟嫩的排骨肉；配菜選用章魚造型的德式香腸、紅蘿蔔蒸蛋、以及兩種季節蔬菜及酸甜開胃的薑黃蘿蔔片，搭配一等良質白米煮成的噴香白飯。

▲▼可愛章魚造型香腸製作耗工，紅蘿蔔蒸蛋也有特別流程去除怪味。（圖／記者賴文萱攝）

台鐵表示，製作兒童節Q版便當很耗工，一般60元便當，1小時可以做1000個，但兒童便當因為有章魚造型香腸，還要特別擺盤，產能只剩一半甚至更低。負責設計菜色的台鐵廚師說，因為他自己也有2個小孩，知道很多小孩都不喜歡吃紅蘿蔔，所以他先將紅蘿蔔蒸熟並把水分瀝乾，去除怪味後，再放進蒸蛋，要讓小朋友順利吃下富有營養的紅蘿蔔。

▲Q版便當外包裝有特別設計可愛的插圖，小朋友吃完後，可以在上面畫畫。（圖／記者賴文萱攝）

兒童節Q版便當只在今年3月29日至4月7日十天於台北站台鐵便當販賣台販售，每天限量供應250份，每份80元。凡購買1個兒童節特式便當即贈送可愛明信片1張。4月4日兒童節當天還會額外加送果汁1瓶，數量有限，送完為止。