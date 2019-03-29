背包正義哥就是他！現身曝甩包原因　林佳龍親表揚揮刀案7英雄

▲台鐵松山車站日前出現持刀男，甩包讓歹徒跌倒的背包正義哥鄭瑋文現身還原驚險過程。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵日前一列1162次區間車停靠松山站時，1名持刀男子在列車上叫囂、持刀，甚至還欲追砍乘客引發恐慌，所幸在台鐵多名同仁即時通報並與一名「背包正義哥」鄭瑋文共同制伏下，無人受傷。交通部長林佳龍29日親赴台鐵表揚有功人員，以資鼓勵。

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▲▼交通部長林佳龍親自表揚制伏台鐵持刀男7大功臣。（圖／記者屠惠剛攝）

台鐵松山車站27日中午發生持刀事件，1名高姓男子持刀並高喊自己是下一個鄭捷，好在當時在同一車廂的南港站林姓及黃姓員工立即安撫旅客情緒且以行調電話通報，隨後松山站胡姓及張姓員工趕抵月台英勇奪刀，不畏手指被劃傷，與現場一名民眾「背包正義哥」合力壓制，鐵路警察獲報後趕抵現場，當場逮捕嫌犯、扣押水果刀1把，依法移送偵辦。

台鐵安排公開表揚南港站站務佐理胡家鳴、南港站站務佐理張治國以及南港站站務佐理林俊耀、站務佐理黃威豪，以及鐵警台北分局南港派出所副所長周學志、警員簡信忠，還有正義哥鄭瑋文。

鄭瑋文上午接受表揚時表示，他本來是要搭火車去基隆，但是發現居然有持刀男子出沒，擔心其他老弱婦孺會受到傷害，所以就馬上在想要如何去幫忙。他說，雖然那時台鐵站務員在旁一直勸他退後，但他已經先把肩上的背包放下，想要找一個適當時機甩包讓歹徒手持的刀掉下，最後他甩包打歹徒的右手掌，最後恰巧讓歹徒跌倒，後來歹徒一度有轉身，幸好台鐵其他站務員機警協助，最後一起制伏歹徒。他謙虛說， 他也是為人父母，主要就是希望不要再有任何一個家庭受到傷害，所以沒考量太多自己的安危。

▲台鐵松山站站員胡家鳴分享驚險過程。（圖／記者屠惠剛攝）

台鐵松山站站員胡家鳴則是空手奪刀的大功臣，他說，因為那時候已經通報路警，因為他沒有受過專業訓練，一開始沒有急著想要把歹徒制伏。他會進行奪刀動作，是看到歹徒被正義哥甩包跌倒在地，害怕歹徒會回頭報復攻擊乘客，因此就趕緊上前奪刀。

▲松山車站發生持刀男子追砍事件，所幸最後被台鐵站務員制伏。（圖／讀者提供）

林佳龍表示，他今天特別親自來表揚7名制伏歹徒的英雄，就是希望更多國人能更重視乘車安全，安全是唯一回家的路，除了政府方面要善盡保護的職責，國人之間彼此的互助合作也是很重要。

林佳龍說，大家平時在公共場合，若看到奇怪言行提高警覺，就能預防悲劇發生，另外，他相信平常做好危機應變的準備，現場臨危不亂，警民合作就能防範悲劇發生。但也呼籲，民眾一定要先量力而為，若沒有做足準備或受足夠的訓練，不要貿然動作。

▲交通部長林佳龍與台鐵局長張政源親自表揚制伏台鐵持刀男7大功臣。（圖／記者屠惠剛攝）

他強調最強大的力量，不是傷人的武器，而是善良的勇氣，透過今天的表揚慰問，期待國人更重視乘車安全，以及讓台鐵人更有榮譽感。台鐵難免會有事故，但隱藏著更多感人的故事，這是台鐵優良的傳統，在去年普悠瑪事件後，台鐵同仁一直士氣低落，他要藉機跟台鐵同仁講，他會跟大家站在一起努力。

▲▼林佳龍代表社會感謝揮刀案7英雄並致贈獎金。（圖／記者屠惠剛攝）

台鐵局長張政源則說，這次台鐵同仁剛好跟歹徒搭同一班車，立即做處置並通報，顯現平時訓練很到位，再加上鐵路員警、正義乘客三方合作，最終化解危機，讓傷害不會擴大，這是一個非常好的表現。他特別代表鐵路局感謝大家，台鐵就是提供安全回家的路，這次事件證明了台鐵會保護旅客安全，也呼籲同仁在做危險處置時候，也要留意自身安全，台鐵以你們為榮。