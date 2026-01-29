　
社會 社會焦點 保障人權

獨／女警誣告定讞！神似周子瑜女大生首吐心聲：感謝台灣司法力量

▲▼ 柳皓心 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲北市柳姓女警員擦撞女大生，竟反告傷者，遭最高院打臉 。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

時任北市士林警分局警備隊警員柳皓心駕駛警車擦撞王姓女大生後，女大生提出過失傷害告訴，柳卻在2天後持「疑似扭傷」診斷反告，遭法院認定屬反制式誣告。高院維持一審判處有期徒刑4月，最高法院已駁回上訴，全案定讞。對此，女大生獨家回應《ETtoday新聞雲》：「每一步都站得住腳，感謝台灣司法的力量。」

柳皓心於2022年4月間駕駛巡邏車自路邊起步左切車道時，未注意禮讓行進中車輛，與王姓女大生騎乘的機車發生擦撞，造成王女倒地受傷。王女事後提出過失傷害告訴；柳皓心則於同年5月8日持新光醫院診斷證明書，向警方提告王女涉犯過失傷害罪。

高等法院於2024年12月19日二審判決中指出，柳皓心所提出的診斷證明書記載「右手痛、左肘痛、前胸痛、疑似扭傷」等內容，距離車禍發生已10天，且醫院函覆及醫師證述指出，診斷內容屬臨床臆測，並非確定傷害，難認其傷勢與車禍具有因果關係。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲激似周子瑜女大生有智慧回應。（資料圖／記者黃宥寧攝）

高院並依行車紀錄器畫面與證人證詞認定，事故發生時巡邏車僅以約1至5公里速度起步，碰撞力道輕微，柳皓心並未撞擊方向盤或壓迫配戴裝備，事故後仍能操作手煞車、攙扶王女並推輪椅陪同就醫，亦曾對同仁表示未受傷。法院認為，柳於女大生提告過失傷害後僅兩天即反告，目的在反制刑事追訴，具誣告犯意，維持一審判處有期徒刑4月。

案件上訴至最高法院後，最高法院指出，第三審原則僅審判決是否違背法令，證據取捨與事實認定屬事實審法院職權。原審已就證據調查與理由說明詳盡，上訴理由多為就事實再行爭辯，不符第三審合法上訴要件，依刑事訴訟法規定駁回上訴，全案定讞。

對此，王姓女大生獨家回應《ETtoday新聞雲》表示，「每一步都站得住腳，感謝台灣司法的力量。」她也強調，心存善念是做人最基本的原則，感謝司法制度讓事實得以釐清。

01/27 全台詐欺最新數據

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

台北東區街頭施暴！小黃運將拒載喊「關門小力點」　遭拖下車痛扁

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

地產詹哥老實說精華 EP294

20歲年輕人北捷沒讓優先席　68歲男揮拳揍臉怒喊：台灣教育失敗

10年首見！英國KPMG合夥人2025年平均賺3805萬　超車EY、PwC

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！她大方發聲回應　曖昧對話被挖

外國人醉鬧六合夜市！「坐壞椅子砸攤」還嗆聲　遭警帶回管束

深圳水貝金店線上平台擠兌暴雷　4萬人排隊領現...金額破百億元

外國人坐優先席！阿伯烙英文逼問「懷孕嗎」要求醫療證明...網氣炸

特斯拉「Model X、Model S停產」台灣仍可正常訂車！車迷坐等降價出清

符合年輕化重建方向！美媒解析國民撿走鄭宗哲　瞄準補強游擊防區

文化幣APP遊戲化「升級秘訣曝光」　完成關卡再送600點

陸軍影片驚見「CapCut」　馬文君質疑：中資軟體洩漏多少機密了？

詐團用AI行騙！ChatGPT生腳本Deepfake冒充日本警察　中檢起訴4人

【11樓建材砸落瞬間】廂型車秒變鐵餅　彰化居民嚇壞：以為炸彈爆炸

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

即／性侵狠殺長榮女大生　梁育誌3度判死逆轉改無期

獨／女警反告女大生誣告定讞　正妹首回應

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

司機疑怕「吐在車上」丟包學霸男　Cheap轟冷血

奧客換貨失敗店內大鬧！佳德小編PO文爆紅

土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝

即／高雄騎士疑超車不慎擦撞倒地　慘遭聯結車輾斃

台北男滴「神奇藥水」失明詐保破局後悔了

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

曾因跳廣場舞與人起爭執…台中女遭砍8刀「割頸10cm」搶救中

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

27歲韓女歌手驚傳離世！　經紀公司證實

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人揭細節

即／馬斯克證實　特斯拉Model S、X正式停產

將來銀行發布重訊！　總經理張恭賀真除

安潔莉娜裘莉傳「好萊塢式破產」　賣屋求變現

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

網喝「10cc魔法藥水」昏睡到天亮　醫警告3種人別試

陳漢典收到紅包了！

「黃便上面蓋點血！」30歲男當痔瘡　不到1年就走了

