獨／女警誣告定讞！神似周子瑜女大生首吐心聲：感謝台灣司法力量

▲北市柳姓女警員擦撞女大生，竟反告傷者，遭最高院打臉 。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

時任北市士林警分局警備隊警員柳皓心駕駛警車擦撞王姓女大生後，女大生提出過失傷害告訴，柳卻在2天後持「疑似扭傷」診斷反告，遭法院認定屬反制式誣告。高院維持一審判處有期徒刑4月，最高法院已駁回上訴，全案定讞。對此，女大生獨家回應《ETtoday新聞雲》：「每一步都站得住腳，感謝台灣司法的力量。」

柳皓心於2022年4月間駕駛巡邏車自路邊起步左切車道時，未注意禮讓行進中車輛，與王姓女大生騎乘的機車發生擦撞，造成王女倒地受傷。王女事後提出過失傷害告訴；柳皓心則於同年5月8日持新光醫院診斷證明書，向警方提告王女涉犯過失傷害罪。

高等法院於2024年12月19日二審判決中指出，柳皓心所提出的診斷證明書記載「右手痛、左肘痛、前胸痛、疑似扭傷」等內容，距離車禍發生已10天，且醫院函覆及醫師證述指出，診斷內容屬臨床臆測，並非確定傷害，難認其傷勢與車禍具有因果關係。

▲激似周子瑜女大生有智慧回應。（資料圖／記者黃宥寧攝）

高院並依行車紀錄器畫面與證人證詞認定，事故發生時巡邏車僅以約1至5公里速度起步，碰撞力道輕微，柳皓心並未撞擊方向盤或壓迫配戴裝備，事故後仍能操作手煞車、攙扶王女並推輪椅陪同就醫，亦曾對同仁表示未受傷。法院認為，柳於女大生提告過失傷害後僅兩天即反告，目的在反制刑事追訴，具誣告犯意，維持一審判處有期徒刑4月。

案件上訴至最高法院後，最高法院指出，第三審原則僅審判決是否違背法令，證據取捨與事實認定屬事實審法院職權。原審已就證據調查與理由說明詳盡，上訴理由多為就事實再行爭辯，不符第三審合法上訴要件，依刑事訴訟法規定駁回上訴，全案定讞。

對此，王姓女大生獨家回應《ETtoday新聞雲》表示，「每一步都站得住腳，感謝台灣司法的力量。」她也強調，心存善念是做人最基本的原則，感謝司法制度讓事實得以釐清。