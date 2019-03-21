國小兒遭同學「頻繁千年殺」！媽悲訴孩子心理受創：半夜都會驚醒

▲媽媽難過地表示，現在兒子有時都會在半夜驚醒，心靈上的傷害已經不可忽視。（示意圖／記者林世文攝）

網搜小組／綜合報導

「他受的傷，已經不是我看到的表面的了！」一名媽媽在臉書爆怨公社PO文，表示就讀國小的兒子在學校多次遭到同學「千年殺」，以2根手指強硬塞入肛門中，害得孩子心靈受到嚴重創傷，甚至半夜都會突然從睡夢中驚醒，令媽媽相當痛心，上網求助「該如何處理？」

原PO在臉書上曝光與老師的對話紀錄，表示對方家長目前仍然沒有回應，而孩子事發後也請假在家休息，「我家寶貝心理受傷，到現在他還是非常在意那件事情，我當媽媽的看了非常心痛！他受傷已經不是我看到的表面的了，這幾天睡覺睡到一半都會醒來，兒子昨晚還問我，到底有沒有去幫他處理這個事情？將心比心，要是你們被人用2根手指、很用力地對著屁眼弄的話，會是什麼感受？」

▲媽媽已向學校老師反映，但對方家長態度相當消極。（圖／翻攝爆怨公社）

原PO還透露，該位同學如此欺負兒子已非第一次，先前該位同學被告誡時，僅表示「不小心的、忘記了」，事後又一如往常繼續「千年殺」，而校方老師也都表示「有在輔導」，但事情仍是不斷發生；原PO認為，肛門是身體相當私密的部位，不應該被隨意侵犯，該位同學的舉動，已經遠遠超過「開玩笑」的範疇，且對方家長的態度也很消極，「他覺得我過度保護小孩，孩子以後會變媽寶，他一直都說他很忙！」

誇張的校園霸凌曝光後，網友也群起撻伐，「驗傷報警，直接提告性騷擾，會霸凌人的人永遠不會改，直接讓他踢鐵板」、「小孩子不懂事，大人真的要站出來，不然孩子有天被性騷擾都不知道」、「我從小就不斷地告訴我兒子，不喜歡的事情一定要反抗，不能任由別人對你做任何你不喜歡的事」、「不管身體傷害如何，心理層面已經受傷了，這種事一次都不允許發生！」