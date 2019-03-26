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中正、宜昌國小參加日本木笛大賽　徐榛蔚授旗預祝旗開得勝

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▲花蓮市中正國小、宜昌國小直笛隊代表花蓮縣遠赴日本參加木笛大賽，將與日本的木笛隊伍同場競技。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮市中正國小、宜昌國小直笛隊代表花蓮縣遠赴日本參加木笛大賽，將與日本的木笛隊伍同場競技。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市中正國小、宜昌國小直笛隊今年代表花蓮縣遠赴日本參加第40回全日本木笛大賽，與日本的木笛隊伍同場競技，花蓮縣政府26日在縣府大禮堂舉辦「第40回全日本木笛大賽授旗典禮」，縣長徐榛蔚親自授旗，盼透過音樂比賽，培育更多優秀的藝文人才，為花蓮爭光。

▲花蓮市中正國小、宜昌國小直笛隊代表花蓮縣遠赴日本參加木笛大賽，將與日本的木笛隊伍同場競技。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

典禮中二所國小現場演奏木笛。

徐榛蔚表示，這次花蓮孩子們才能在國內難度最高、隊伍最多的第14屆台灣木笛大賽隊伍中脫穎而出，入選金賞獎，這次不僅代表花蓮，更代表台灣至日本比賽，花蓮的孩子真的很棒，正所謂，台上一分鐘，台下十年功。

▲花蓮市中正國小、宜昌國小直笛隊代表花蓮縣遠赴日本參加木笛大賽，將與日本的木笛隊伍同場競技。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚分別授旗2所國小並預祝旗開得勝。

▲花蓮市中正國小、宜昌國小直笛隊代表花蓮縣遠赴日本參加木笛大賽，將與日本的木笛隊伍同場競技。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

她也提到，「會、熟、巧、精」四字箴言，任何樂器要入門很容易，但要達到巧、精就必須下一番苦功，徐縣長也勉勵孩子們，到了國外，每個孩子都代表花蓮，除了學會國民外交以及相互欣賞的氣度外，相信每個孩子都可以作為花蓮的觀光大使，成為花蓮進步的力量。

典禮中，二所國小現場演奏木笛，可以從奏曲中體會出學校從競賽隊伍的創立、訓練參賽人員、籌措經費到獲得比賽獎項的肯定，是段由血與淚共同譜出的樂章，演奏結束後，由中正國小楊陳榮校長、宜昌國小李國明校長擔任學校代表接受授旗儀式，從徐縣長手中接下象徵著「旭日東昇」的花蓮縣旗。

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關鍵字：中正,宜昌,國小,日本,木笛,徐榛蔚,授旗,旗開得勝,觀光大使

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