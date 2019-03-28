新莊水泥封屍凶宅開價698萬求售　不到一天時間「已售出」

▲水泥封屍宅開價698萬求售，不到1天就售出。（圖／翻攝Facebook／001-House.com台灣地區房屋土地租屋買賣暨全新／二手交易平台）

突發中心／新北報導

新北市張姓女子與葉姓小姑長期不睦，竟持啞鈴狠砸對方頭部，再將瀕死的小姑拖進浴室，把她的頭壓進澡盆活活溺死，最後以水泥封屍掩蓋犯行，而該房屋事後也成了凶宅，卻在2018年10月以開價698萬販售，且不到1天的時間就賣出。

▲房仲將資訊PO上網，並寫明不得貸款。（圖／翻攝Facebook／001-House.com台灣地區房屋土地租屋買賣暨全新／二手交易平台）

回顧案情，熱愛跑步的葉女失蹤4天，其楊姓老闆察覺有異，便找上家門查探，而同住的大哥也因此報警。警方獲報後，循線進入葉女房間，赫然發現房間中竟出現「水泥塚」，而葉女竟被以棉被包裹，封存在內，且已死亡多時，經過調查後，才發現兇手竟是長期與葉女不睦的張姓大嫂。

▲殺害葉女的張姓女子。（圖／記者吳銘峯攝）

事後，該房屋也因這起駭人的水泥封屍案成了凶宅，但2018年10月卻有房仲將房屋資訊PO上房屋交易平台，並且寫明「開價698萬，不得向銀行貸款」，而就在不到1天的時間，該房屋就已售出，讓許多人大為震驚。

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