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開台灣電視購物首例　東森購物找老外擔任節目部副總

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東森購物聘請美籍George Bayer擔任節目部副總 （圖／東森購物提供）

▲東森購物聘請美籍高階主管George Bayer擔任節目部副總。（圖／業者提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物正式宣布聘請美籍高階主管George Bayer擔任節目部副總。George Bayer的專業與執行魄力讓東森集團總裁王令麟非常欣賞，希望借重他曾任職於海外大型電視購物、國際媒體高層主管的經驗和視野，優化節目品質並提昇營收目標；王令麟表示，面對科技的變遷，電視購物沒有悲觀的權利，只能不斷創新，讓頻道內容更精采。

George Bayer曾擔任俄羅斯電視購物主管，當時莫斯科電視在俄羅斯排行第5名，他任職後經過調整策略躍升為第1名；也曾在全美前兩大的HSN家庭購物網路電視部擔任副總，當時為了銷售一支香水，特別擬定宣傳策略拍攝1小時紀錄片，找來知名藝人Mary J. Blige和香水品牌公司Firmenich合作，並將紀錄片切分為4支短片在網路播出，影片前後皆置入香水廣告，播出後受到熱烈迴響，香水開賣當天賣出9萬瓶，突破HSN開台以來最高銷售紀錄。

東森購物聘請美籍George Bayer擔任節目部副總 （圖／東森購物提供）

東森購物聘請美籍George Bayer擔任節目部副總 （圖／東森購物提供）

▲東森集團總裁王令麟希望借重George Bayer豐富經驗，優化節目品質，帶動營收成長。

認同王令麟明確的遠景目標，以及東森集團擁有豐富資源和自有品牌等優勢，讓George Bayer決定加入團隊，他表示，未來將把電視打造成跨媒體的影音購物平台，加入娛樂元素，讓觀眾時時有驚喜，同時賦予商品生命，再運用大數據配對，找到最適合的購物專家銷售對的商品，相信團隊只要加強彼此的信任、熟悉度、價值和一致的目標，再透過專業的培訓，有了穩固的基礎，就能提高客戶體驗，找到更多商機，進而與國際標準接軌。

東森購物最大優勢是擁有880萬會員系統，以及優良的物流與售後服務，今年目標朝向優化現有節目內容與翻新節目型式，除導入國外電視購物新型節目製作企劃，也將導入網紅直播KOL，讓電視購物不僅是電視購物，而是影音、視頻的新革命，未來也將致力於節目內容豐富多元、活潑，導入更多年輕世代會員，創造更多商機。

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關鍵字：東森購物,王令麟,電視購物,購物台

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