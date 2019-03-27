東森購物LINE快閃最高回饋9%　買iPhone比官網便宜6408元

▲把握東森購物LINE購物快閃活動，最高可拿到LINE Points 9%回饋。（圖／業者提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

喜歡累積LINE Point的精明消費者，東森購物、森森購物網於今（3/27）、明（3/28）兩天有一日快閃，最高回饋9%，尤其指定時段購買iPhone，最高可獲得LINE Points 1,000點，再加上3C優惠、東森幣回饋，換算購入一支iPhone X 256GB可便宜6,408元。

森森購物網於3/27 21:00-22:59推出限時2小時LINE Point快閃，透過LINE購物下單，全館回饋LINE Points 8%，使用中國信託LINE Pay信用卡結帳再加碼1%，等於最高可享9%返利；東森購物網則是將於3/28全天回饋LINE Points 5%，使用中國信託LINE Pay信用卡結帳同樣也有加碼1%，最高6%。

以iPhone X 256GB為例，東森獨家優惠價31,999元，除了回饋LINE Points 1,000點，若使用中國信託LINE Pay信用卡結帳，再加碼1%無上限回饋，可額外再拿到LINE Points 319點，此外，搭配3C館活動消費滿5,000元登記送300枚東森幣，換算一共回饋1,619元。若和APPLE官網價36,788元相比，趁著活動在東森購物購買的話，算一算可便宜6,408元。

東森購物網楊俊元營運長表示，點數經濟興起，消費者聰明購物知道點數放大的效益，勝過及時的折扣及現金折抵，因此近年每次與LINE購物點數合作推出的限量回饋加碼日，都能成功帶動買氣，業績較平日成長1.2倍，這次預期單日業績能與去年雙11一樣有亮麗表現。