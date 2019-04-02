南沙大橋虎門二橋正式通車　世界首座「雙向千米」吊橋

▲虎門二橋。（圖／新華社）

大陸中心／綜合報導

廣東省交通集團（下稱交通集團）表示，南沙大橋（虎門二橋項目）2日中午12時正式通車，通車儀式將在距水面60公尺高的南沙大橋上舉行。交通集團說明，虎門二橋是世界上首度實現兩座「千米級」特大跨度的吊橋同時建設，梁柱260公尺，約是90層樓的高度；開通後，估計將分流虎門大橋30％的車流，同時也會疏通黃埔大橋17％的車流。

據了解，虎門二橋採用「鋼箱梁」架設，全寬49.7公尺，是目前世界上最寬的整體式懸索橋鋼箱梁，並創下了世界最寬懸索橋鋼箱梁的吊裝記錄；通車後，從廣州南部道東莞的路程可以縮短10公里，約節省30分鐘車程，將緩解珠江口東西岸的交通，為粵港澳大灣區打通新的動脈。粵港公司負責人張廣友表示，以往粵港來回需經由虎門大橋；虎門二橋項目通車後，將比原來的路線縮短7公里，至少節省20分鐘的車程。

交通及團提到，粵港跨境巴士已經配合虎門二橋項目的開通情況，調整珠三角及粵西地區的多條線路與班次，其中開平、恩平、肇慶、新興等共涉及34個班次，從虎門二橋快速往返港粵之間。

▼虎門二橋施工時的照片。（圖／中新網）

交通集團統計，虎門大橋、黃埔大橋、虎門輪渡等過江的雙向車流日流量近20萬輛，東西行的流量約各佔50％，其中以虎門大橋最高，日均車流量11萬輛，嚴重超出設計標準。

交通集團說明，虎門二橋開通後，估計將分流虎門大橋30％的車流，同時也會疏通黃埔大橋17％的車流，「由於部分連接路段還未完全開通，如番莞高速沙田樞紐至厚街南樞紐段4月底才能通車，對於車流引導還有待進一步觀察，預計清明期間日均車流量在6萬輛左右。」

虎門二橋項目營運負責人高嚴廣表示，全線設計時速為100公里，但周邊連接的路段將依據路線體質，配給不同速限，「比如南二環的限速是120公里時速，車主出行時，行經不同路段要注意控制車速，以免超速違章。」他提醒，由於虎門大橋雙主線皆採用橋梁方式，橋面離水60公尺，相當於20層樓的高度，橫向風強烈，所以禁止路邊停車。