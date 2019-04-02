傳港府要撤我調查局駐港人員　陸委會：相信台港會務實考量

▲有媒體報導，港府希望蔡政府撤回我調查局駐港人員蔡孟潔。（圖／翻攝自Google Maps）

政治中心／綜合報導

外傳因北京不悅，港府要求撤回我調查局駐港人員蔡孟潔。大陸委員會駐港代理處長高銘村1日接受《中央社》訪問時表示，至今未收到類似通知，駐港機構運作順暢。陸委會也稱，相信台港皆會務實考量雙方推動業務需要。

據《中央社》報導，針對香港當局向台灣駐港機構提出交涉，要求撤回法務部調查局駐港人員蔡孟潔一事，香港台北經濟文化辦事處代理處長高銘村1日接受訪問時表示，至今未收到類似通知，駐港機構運作順暢。

蔡孟潔曾獲選前往美國聯邦調查局（FBI）參加反恐訓練，並於去年12月16日赴任，隸屬陸委會香港辦事處。由於蔡孟潔曾赴英國倫敦大學攻讀法律，擁有法學碩士學位，外語能力相當傑出，高層認為他的溝通能力與創造力適合該職，便派他赴任。

▲傳因北京不悅，港府要求我撤回調查局駐港人員蔡孟潔。（圖／翻攝自調查局官網）

據悉，蔡孟潔的身分敏感，赴任的消息又高調曝光，讓陸方不滿。陸委會表示，該員依既有職能範疇內推動業務，相信台港皆會務實考量雙方辦事處推動業務之需要，以共同維護台港兩地民眾福祉與安全。

陸委會今年1月時曾透過聲明表示，台港近年共同面臨詐欺、人口販運、洗錢及毒品犯罪日益猖獗的挑戰，雙方為有效處理類似案件，並協助台港民眾獲得法律保障，在2011年透過台港「策進會」、「協進會」平台會商，同意加強合作打擊犯罪，至今已經穩定基礎。

陸委會表示，蔡孟潔會依過去做法推動相關合作，維護台港兩地民眾的福祉與安全。陸委會並強調，這是駐館正常的人事派遣，符合台港共識，以及香港辦事處既有的促進台港經貿、金融及商務往來的業務功能。