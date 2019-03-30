國泰女員工打過疫苗也中招！港機場「再失守」麻疹增至33宗

▲截至29日下午，機場麻疹疫苗站累計為5,495人接種。（圖／記者洪聖壹攝）

大陸中心／綜合報導

香港麻疹燒不停，其中機場為「重災區」，有空服員和機師相繼確診。衞生防護中心30日表示，一名在機場國泰城工作的26歲女子確診染病，她曾接種過麻疹疫苗。這是今年香港第33宗麻疹個案，目前國泰已加強清潔辦公室。此外，29日也有一名49歲男機場員工確診，目前情況穩定。

該名女患者於25日開始發燒，28日起疹子，並於同天到瑪嘉烈醫院急症室求醫，目前情況穩定。《星島日報》報導稱，該患者前曾接種過麻疹疫苗，近期沒有外遊；她在國泰航空擔任辦公室職員，於國泰城5樓工作，負責接聽客戶投訴來電。國泰目前對女職員的辦工位置進行加強清潔。

此外，就在前一天，一名在香港機場工作的49歲男子也被確診，他於27日到伊利沙伯醫院就診並入院接受治療。經檢測證實，該男子對麻疹病毒呈陽性反應，情況穩定，接種麻疹疫苗紀錄不詳，於潛伏期或病毒傳染期均沒有外遊。

由於機場出現麻疹病情嚴重，衞生防護中心29日表示，在機場展開先導計畫，為工作人員進行麻疹血清測試，以掌握他們對麻疹的整體免疫力情況，並調較在機場實施的麻疹防控策略。

香港衞生防護中心發言人提醒，麻疹的潛伏期可長達7至21日，沒有麻疹免疫力的接觸者如受感染有可能於潛伏期內出現相關病徵。此外，接觸者應觀察若於潛伏期內出現麻疹病徵，包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等，應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方和避免與未有免疫力人士接觸。」

▼若感染麻疹，皮膚會出現紅疹。（圖／翻攝疾管署網站）