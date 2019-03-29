投票日幫韓國瑜拉票罰50萬！李富城哭：要錢沒有、要命一條

▲李富城在投票日當天拉票被罰50萬元。（圖／翻攝自李富城臉書）



政治中心／綜合報導

高雄市選舉委員會28日證實，前氣象主播李富城於2018年九合一選舉當天，於臉書為市長候選人韓國瑜拉票，將依違反《公職人員選舉罷免法》裁罰50萬元。對此，李富城29日回應，選罷法只針對無勢小民，本人無錢無勢，「要錢沒有，要命–條」。

李富城於去年九合一大選當天在臉書po文，「哭有好多種，昨晚我看見了兩種『溫馨的淚水』」，因為被韓國瑜妻子李佳芬在前一晚造勢活動的溫馨告白「奪去了淚水」，所以要求大家，「投票去吧，就差你那一票」，「你投的不是那一黨，你投的是台灣人，台灣人的幸福。」

根據《公職人員選舉罷免法》規定，投票日當天不得為特定候選人助選拉票，而李富城於當日的貼文意圖明顯，因此遭到網友向高雄市選委會檢舉。選舉委員會經審議認定，李富城於2018年11月24日投票當天，在臉書貼文為候選人拉票，將罰款50萬元整，裁罰根據《公職人員選舉罷免法》第56條第2款規定，及構成第110條第5項規定要件。

▲李富城在投票日當天拉票被罰50萬元。（圖／翻攝自批踢踢八卦版）



對此，李富城於臉書表示，選罷法只針對無勢小民，一句投票去吧，竟成了替特定人士助選，「本人無錢無勢，要錢沒有，要命–條」，如果有善心人士願意幫忙，我也許能多活幾天。