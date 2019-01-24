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新竹剩7.8度！強烈冷氣團周六又報到轉濕冷　吳德榮：下波更強

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▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,行人,保暖,禦寒,信義區,陰天,寒流,冷空氣。（圖／記者季相儒攝）

▲白天各地高溫將回升，日夜溫差大。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者陳俊宏／台北報導

強烈大陸冷氣團影響加上輻射冷卻效應，中央氣象局觀測，今天（24日）清晨全台最低溫出現在嘉義的11.7度，淡水12.7度、台中12.9度居次；若納入自動測站數據，最低溫出現在新竹縣峨眉的7.8度，位於苗栗縣的新竹畜試也只有8度。氣象局提醒，周日（27日）、下周一（28日）清晨另波強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東北部低溫僅10、11度。氣象專家李富城在臉書提醒，「新的冷氣團比這波還要強，但待的時間不久。」氣象專家吳德榮則說，屆時中部以北沿海、空曠地區清晨最低溫又降至10度以下。

氣象局說，今晨西半部還是有明顯的輻射冷卻現象，中部以北低溫只有11至13度，至於高屏及東半部也只有15至17度，沿海空曠以及近山邊的平地甚至只有10度左右的低溫；白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫回升，北部、宜花高溫可以來到22度左右，中南部及台東高溫約24至26度，但夜晚氣溫將又會下降。

▼今晨全台依舊冷颼颼。（圖／氣象局／下同）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局指出，周五（25日）強烈大陸冷氣團稍減弱，天氣各地大致晴朗，僅宜花東有局部短暫雨；清晨輻射冷卻影響，早晚氣溫仍偏低，白天北部高溫可以來到20度以上，中南部高溫甚至可以來到25度以上，西半部日夜溫差大。

氣象局提醒，周六（26日）另一波強烈大陸冷氣團南下，周日、下周一清晨強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦冷，中部以北及東北部低溫僅10、11度，其他地區也只有13、14度；天氣方面，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

氣象局預報，下周一白天至下周二（29日）強烈大陸冷氣團稍減弱，各地清晨氣溫仍低，西半部日夜溫差大，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周三（30日）各地大多為多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。

▼周六又有強烈冷氣團報到，中部以北低溫下探10度。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局表示，下周四（31日）、下周五（2月1日）各地大多為多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫雨；下周六（2月2日）前後將有另一波冷空氣南下，氣溫逐漸下降，迎風面的北部及東半部地區又轉為容易降雨的天氣型態。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄提到，周六起另一強烈大陸冷氣團南下，迎風面水氣增多，北海岸、東北部有一些局部降雨的機率，北台灣雲量增多，高溫明顯下降轉陰冷，其他地區仍為晴冷的天氣；周日、下周一各地又轉為「晴朗早晚很冷」的天氣，中部以北沿海、空曠地區，清晨最低溫又降至10度以下。

吳德榮指出，由歐洲中期預報中心（ECMWF）模式850百帕溫度場的模擬比較，下波強烈大陸冷氣團比剛過的這波略強，但這波輻射冷卻的作用很強，以致在新竹（峨眉）、苗栗（西湖）等觀測站都創下7度左右的低溫；所以下波影響的範圍即使會比較大，但所帶來的最低氣溫兩波約僅在伯仲之間。他認為，以最新模擬的強度，下波達到寒流的機率並不高（台北市氣象局站≦10度），除非未來模式模擬調整得更強。

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關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲,李富城,吳德榮

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