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苗栗7度！兩波強烈冷氣團接力周六轉濕冷再探10度　李富城：下波更低溫

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▲▼天氣 低溫 大陸冷氣團 寒流。（圖／記者屠惠剛攝）

▲全台冷颼颼，民眾要做好保暖工作。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／台北報導

苗栗、新竹冷到剩7度！中央氣象局預報員官欣平表示，強烈大陸冷氣團影響加上輻射冷卻效應，今天（23日）清晨全台最低溫出現在淡水的9.2度，西半部有9個人工測站刷新入冬以來新低溫紀錄，且今晚至周四（24日）清晨，中部以北、東北部沿海空曠仍可能出現近10度低溫；周六（26日）另一波強烈大陸冷氣團報到，中部以北和東北部低溫下探10、11度，北部、東半部有局部短暫雨。氣象專家李富城則提醒，下波冷空氣更冷會帶來更低溫。

氣象局今晨持續對台南以北、花東、金門和馬祖發布「低溫特報」，氣象局觀測，今晨淡水最冷，其次是嘉義的10.1度、永康的10.9度。官欣平受訪時指出，台北站今晨測到最低溫11.9度，台南以北、東北部低溫落在10到12度，其他地區14到16度，一整天偏冷，北部、東北部高溫不超過20度，中南部估23至26度；水氣偏少，僅東部有短暫降雨，不是非常明顯，其他地區則是多雲透光。若納入自動測站資料，今晨最低溫出現在苗栗農改、新竹畜牧測站的7度，另外，峨嵋7.3度、大河7.4度。

官欣平說，冷空氣最強時間點落在今晨，但今晚至周四清晨仍影響，加上輻射冷卻效應，中部以北、東北部沿海空曠地區有接近10度左右低溫，平地地區11到13度，南部和花東則是14到16度。

▼今晨台南以北、東北部低溫落在10到12度。（圖／氣象局／下同）

天氣圖。（圖／氣象局）

官欣平表示，強烈大陸冷氣團周四白天稍減弱，北部白天高溫超過20度，約21、22度，中南部約26到27度，僅東半部零星降雨；周四、周五（25日）是空檔，周五深夜迎風面北部、東北部開始有降雨，另波強烈大陸冷氣團周六開始南下，影響到下周一清晨，強度和這波類似，周日清晨最冷，中部以北、東北部低溫估10、11度。至於冷空氣強度是否有可能增強為今年首波寒流？他指出，目前估仍是強烈冷氣團。

官欣平說，北部、東半部屆時有局部短暫雨，周六到周日上半天水氣較多，周日下半天減少轉為乾冷，下周一（28日）、下周二（29日）強烈冷氣團減弱，天氣好轉。

李富城在臉書指出，另波高壓周六南下，「帶來比現在更冷的天氣，溫度會降到比現在更低，到時候是強烈冷氣團還是寒流，我們就看氣象局的解釋。」

▼兩波強烈冷氣團接力，周日清晨最冷，中部以北、東北部低溫估10、11度。

天氣圖。（圖／氣象局）

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關鍵字：氣象,氣象局,李富城

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