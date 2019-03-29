解放軍海軍成立70周年！4月下旬青島展開國際閱艦式

▲遼寧艦是否會出席解放軍海上閱艦式，成為軍迷關注焦點。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

2019年4月23日是解放軍海軍成立70周年紀念日，大陸國防部新聞局局長、發言人吳謙昨（28）日在例行記者會上表示，經中央軍委批准，解放軍海軍成立70周年多國海軍活動將於4月下旬在青島舉行，屆時，將舉行高層研討會、國際艦隊檢閱、聯合軍樂展示、文體交流等多項行程；截至目前，已有60多個國家表示將派海軍代表團和艦艇參與活動。

綜合外媒報導，日本防衛大臣岩屋毅本（3）月8日在記者會上曾說，計畫派遣一艘海上自衛隊的護衛艦在4月21日至26日前往中國青島，出席4月23日的國際閱艦式。如果此次順利成行，將是日本海上自衛隊艦艇時隔超過7年再訪中國；另外，菲律賓海軍司令恩佩德拉德（Robert Empedrad）年初接受媒體訪問時表示，菲國正在規劃派遣1艘軍艦參加閱艦式。

《新浪軍事》則援引網傳的海軍節活動行程，參與此次海上閱艦式的中外軍艦將會超過30艘， 21日統一安排進入青島港，閱兵和對外開放活動結束後，26日統一離開青島港。活動安排還透露，中俄將在4月29日舉行海上聯合軍事演習，屆時俄方將會派出4到5艘軍艦抵達青島港。

除了海上閱艦式活動受到熱議外，遼寧艦和002號航母會不會在活動中一同亮相，也成為軍事迷關注焦點。據悉，萬噸級055型導彈驅逐艦首艦已完成建造和海試，目前只剩調試、刷舷號入役，因此有極大機會在閱艦式亮相。

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▼055型大型驅逐艦首艦已掛上彩旗準備服役。（圖／翻攝自新浪軍事）