投入5兆！大陸遭質疑軍費過高　陸國防部：尚未實現完全統一

▲大陸遭到質疑軍費過高。（圖／CFP）



大陸中心／綜合報導

針對外界質疑國防軍費過高問題，大陸國防部發言人吳謙回應說，中國的地緣戰略環境複雜，尚未實現完全統一；且中國希望提供更多國際公共安全產品，國防投入合理適度。

北京政府3月提出2019年國防預算，將比去年成長7.5%，約人民幣1兆1900億元（約新台幣5兆4700億元），成長幅度雖低於去年，但仍高於整體經濟成長目標。

據中國國防部官網，在例行新聞發布會有記者提問，「美國等西方國家動不動拿中國軍費說事，渲染並誇大中國威脅論，對西方國家這種老生常談的問題，我們會用什麼樣的方式回應才更有說服力？」

▲大陸國防部新聞發言人吳謙。（圖／翻攝自《中新社》）



對此，吳謙回應說，先澄清一個問題，判斷一個國家是否構成威脅，主要不在於它的國防費多少，而在於奉行何種內外政策。中國始終奉行防禦性國防政策，堅定不渝走和平發展道路，軍力的增長完全是世界和平力量的增長。

他進一步分析，中國國防費用看起來總額不少，但一是「中國的地緣戰略環境複雜，尚未實現完全統一」，維護國家主權安全的任務很重；二是中國正在並希望履行更多的國際責任和義務，提供更多公共安全產品，這也是要花錢的。

吳謙說，三是世界新軍事變革的潮流浩浩蕩蕩，中國也希望像他國一樣，順勢而動，有所作為；第四，中國是人口眾多的國家，如果看人均國防費用以及國防費用占國內生產毛額（GDP）的比重，「這個數字其實是不高的」。

根據國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies，IISS）2017年統計，美國國防預算佔GDP的3.1%世界份額佔比35%排名第一；中國國防預算佔比GDP的2%，世界份額占比13%排名第二；台灣國防預算佔GDP1.8%，世界份額佔比不到1%，但排名第20名。