055艦亮相青島國際閱鑑式　挑戰美軍西太獨大地位

▲055型大型驅逐艦首艦已掛上彩旗準備服役。（圖／翻攝自新浪軍事）

軍武中心／綜合報導

中國國防部28日宣布，解放軍海軍成立70周年相關活動將於4月下旬在青島舉行，多個國家將派艦艇參加國際艦隊檢閱。外界預測，已掛上彩旗準備服役儀式的055型大型驅逐艦首艦，勢必會趕上閱艦式展示戰力，成為解放軍邁向海軍大國的重要里程碑。

中國國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙指出，解放軍海軍成立70周年多國海軍活動，將舉行高層研討會、國際艦隊檢閱、聯合軍樂展示、文體交流等多項活動。截至目前為止，已有60餘個國家表示將派海軍代表團參加多國海軍活動，多個國家將派艦艇參加國際艦隊檢閱。

身為東道主的解放軍海軍此次閱艦式所派出陣容受到高度矚目，號稱「亞洲最強戰艦」的055艦首艦已在近日被拍攝到懸掛彩旗準備服役，參與4月底盛會已勢在必行。資料顯示，該艦體長180米、艦寬22米，滿載排水量約1.2萬噸，打破中國海軍驅逐艦排水量的紀錄。

艦載武器方面，055型導彈驅逐艦採用與052D型相同的通用導彈垂直發射系統，發射單元數量達112個，可發射長劍-10巡航導彈，鷹擊-12、鷹擊-18、鷹擊-83反艦導彈，以及海紅旗-9、海紅旗-16防空導彈，火力十分兇猛。其中最值得注意的是，長劍-10為第一次裝備在中國國產艦艇上，其戰鬥部最重500公斤，能掠海飛行打擊1500公里外的地面目標。

▲解放軍在2018年4月12日於海南島三亞外海舉行海上閱兵，共有48艘軍艦與核潛艇、76架戰機，以及上萬名官兵參加。（圖／翻攝自大陸央廣軍事，下同。）

大陸知名軍評陳光文分析，在過去的10年裡，中國海軍的發成為一個世界奇蹟，因為這支海軍已從世界第二集團躍升到僅次於美國海軍的水平。目前中方052C/D導彈驅逐艦的擁有量為17艘，雖然難以追上美國海軍的數量，但這已是日本的近4倍。

水下戰力方面，從039A開始，到041、041A、041B型AIP潛艇，中國海軍的常規潛艇一步跨入了世界先進水平，在綜合採用先進的靜音技術之後，這些潛艇在第二島鏈內外的水下伏擊戰中，將發揮無窮戰力。同時核潛艇的發展中，093、093A、093B也先後問世，使中國核潛艇由以魚雷為主，轉變成以反艦和攻陸導彈為主的時代。

此外，解放軍海軍還有強大的海空兵力伴隨，進10年裡海軍航空兵已由蘇-27和殲-8Ⅱ為主，逐步發展為由殲-11B、蘇-35、蘇-30MKK領隊，由空警-200、空警-500、轟-6K、轟-6U、高新系列特種機為輔的混合機隊。文章強調，未來在國產航母與殲-15艦載機的支持下，再加入055艦與095攻擊核潛艇之後，未來10年的繼續崛起，中國海軍至少在西太平洋地區達到向美國海軍的獨大地位發起挑戰的水平。