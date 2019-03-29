　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

解放軍軍費過高？　陸國防部：尚未實現完全統一

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼解放軍。（圖／CFP）

▲ 解放軍。（圖／CFP）

軍武中心／綜合報導

面對外界質疑中共國防軍費過高，中國國防部新聞局長、新聞發言人吳謙28日指出，中國的國防政策清晰明確，由於地緣戰略環境覆雜，尚未實現完全統一，維護國家主權安全的任務很重，因此國防投入合理適度。

中國國務院總理李克強今年3月在全國人大會議中公布2019年度中國國防預算金額為1兆1,898.76億元人民幣（約新台幣5兆4700億元），較2018年成長7.5%，高居全球第二

針對中共軍費年年增長，在28日的例行記者會上有記者提出，「美國等西方國家動不動拿中國軍費說事，渲染並誇大『中國威脅論』，對西方國家這種老生常談的問題，我們會用什麽樣的方式回應才更有說服力？」

▲大陸國防部發言人吳謙。（圖／新華網）

▲中國國防部新聞局長、新聞發言人吳謙。（圖／翻攝自新華網）

對此，吳謙表示，判斷一個國家是否構成威脅，主要不在於它的國防費多少，而在於它奉行什麽樣的內外政策。中國始終奉行防禦性國防政策，堅定不渝走和平發展道路，其軍力的增長完全是世界和平力量的增長。

他進一步指出，中國的國防費看上去總額不少，但分析起來也要考慮以下一些情況。第一，中國的地緣戰略環境覆雜，尚未實現完全統一，維護國家主權安全的任務很重；第二，中國正在並希望履行更多的國際責任和義務，提供更多公共安全產品，這也是要花錢的。

第三，世界新軍事變革的潮流浩浩蕩蕩，中國也希望像其他國家一樣，順勢而動，有所作為；第四，中國是個人口眾多的國家，如果看一看人均國防費以及國防費占GDP的比重，這個數字其實是不高的。

ET快訊
BMW爆炸影片曝光！駕駛活生生被燒成焦屍　妻目睹崩潰：救我老
人妻趴門外聽床板撞牆聲！衝進去驚見小三表妹　卻被自己簽名害慘
陳奕迅談音樂「台下同學玩手機追劇」　氣踹牆壁：請你們出去！

關鍵字：軍費,共軍,中共,解放軍,中國國防部,吳謙,大陸軍武,軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

055艦亮相青島國際閱鑑式　挑戰美軍西太獨大地位

夥伴加油後可「追著別人打」　殲-15曝光數量增至38架

薛貞國案又3人收押　「最後一擊」苟桓銘哭了

導彈太少讓飛行員放不開　殲-20遭三代半戰機圍攻吞敗

房東案影響？　九把刀認「自大」坦言生日過得不快樂

印巴空戰梟龍獲「首殺」　側後方發射霹靂-5擊落米格-21

解放軍海軍成立70周年！4月下旬青島展開國際閱艦式

解放軍軍費過高？　陸國防部：尚未實現完全統一

投入5兆！大陸遭質疑軍費過高　陸國防部：尚未實現完全統一

特4營行軍邁入第16天　整齊隊形和卓蘭大橋結合展氣勢

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」

排得來速秒被白車「無恥插入」 15秒喇叭聲逼退！網嗨：超療癒

鄧紫棋放棄「10億人YouTube帳號」　11年心血全沒了！　

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

丟丟妹「消失FB」凌晨突報喜　掀衣曬裸肚照：懷孕了！

李燕《炮仔聲》領便當？　 陳冠霖這句話爆雷了！

解放軍海軍成立70周年！4月下旬青島展開國際閱艦式

解放軍軍費過高？　陸國防部：尚未實現完全統一

投入5兆！大陸遭質疑軍費過高　陸國防部：尚未實現完全統一

特4營行軍邁入第16天　整齊隊形和卓蘭大橋結合展氣勢

動員54工兵群履帶式機動橋　高雄民安5號驗證災害應變

火災空中支援演練　CH-47SD直升機苗栗鯉魚潭水庫汲水

剔除「辦公室將軍」　陸國防部：練兵先練將、強軍先強官

055艦亮相青島國際閱鑑式　挑戰美軍西太獨大地位

24架F-22「大象漫步」超壯觀！美軍阿拉斯加演習猛秀軍力

敘利亞：以色列發動空襲釀4死　敘防禦系統「擊落數枚飛彈」

「公務員也能這麼爽？」田中鎮搶當幸福公所　16:30下班

魏應充曝「林鳳營秒買秒退」的真相：同業用鄉民正義奪乳源重創酪農戶

費城人開幕戰哈波0安打吞K被噓　隊友滿貫砲轟下勝利

貪玩小柴犬離家出走2天　警局見到主人飛撲討抱抱

他右腳化膿發臭「拿菜刀自斷腳掌」　遭狗兒撿回家當零食啃！

砲轟吳敦義「徵召」韓國瑜　王金平：先證明他絕對當選

知名整型醫夫妻檔被控「留患者在診間等死」！　家屬哭癱：無聘麻醉醫師

1個月連續當3次賊都被同一警抓到　賊悶：我上輩子欠你嗎？

檢舉公司不當行為　2舉報人獲15億巨額獎金

華聞快遞／5度舉牌後再出手！永輝超市擬約收購中百集團

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

軍武熱門新聞

055艦亮相挑戰美軍西太獨大地..

軍費過高　陸國防部：尚未實現完..

特4營隊形和卓蘭大橋結合展氣勢

剔除辦公室將軍　陸國防部：練兵..

美軍24架F-22「大象漫步」..

港媒：美軍艦穿越台海「不起任何..

瞄準中俄！　美海狼級核潛艇回歸

雲峰飛彈是中科院的傲世佳作

中科院秀輕型巡防艦　火力擊沉驅..

中鋼潛艦鋼板「水下900米不斷..

發錢給低受入？400億可買7架..

敘利亞官媒：以色列發動空襲釀4..

殲-20遭圍攻吞敗因手中導彈太..

美軍10年內退役11艘提康德羅..

更多熱門

相關新聞

軍費過高　陸國防部：尚未實現完全統一

針對外界質疑國防軍費過高問題，大陸國防部發言人吳謙回應說，中國的地緣戰略環境複雜，尚未實現完全統一；且中國希望提供更多國際公共安全產品，國防投入合理適度。

大陸國防部發言人：兩岸問題是內政

剔除辦公室將軍　陸國防部：練兵先練將

055艦亮相挑戰美軍西太獨大地位

美軍24架F-22「大象漫步」秀肌肉

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

電視報導司機性侵！女兒秒淚崩：我也碰過

LINE新貼圖看不懂！8年級生崩潰：真的老了

夫妻新婚2月　他發現老婆是表妹

即／忠明高中爆群聚感染！112學生請假

50歲辣媽縫超緊！20歲男友走到哪愛到哪　她夢醒了

表哥奶茶下藥性侵表妹　判刑8年

洗衣機吃襪子是真的！她驚見襪子山傻眼

運將接送到滾上床　女歌手告性侵

睽違12年！台北直飛塞班島6月開航

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！原因嚇破膽

藥師情侶留學懷孕　竟吞32顆胃藥墮胎

免裝備爽玩！宜蘭豪華露營地那一村

BMW撞貨車爆炸　駕駛燒死

上《玩很大》被迫「直接變素顏」

章魚燒塞整隻章魚超飽滿！網卻勸退

更多

最夯影音

更多

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面