解放軍軍費過高？　陸國防部：尚未實現完全統一

▲ 解放軍。（圖／CFP）

軍武中心／綜合報導

面對外界質疑中共國防軍費過高，中國國防部新聞局長、新聞發言人吳謙28日指出，中國的國防政策清晰明確，由於地緣戰略環境覆雜，尚未實現完全統一，維護國家主權安全的任務很重，因此國防投入合理適度。

中國國務院總理李克強今年3月在全國人大會議中公布2019年度中國國防預算金額為1兆1,898.76億元人民幣（約新台幣5兆4700億元），較2018年成長7.5%，高居全球第二。

針對中共軍費年年增長，在28日的例行記者會上有記者提出，「美國等西方國家動不動拿中國軍費說事，渲染並誇大『中國威脅論』，對西方國家這種老生常談的問題，我們會用什麽樣的方式回應才更有說服力？」

▲中國國防部新聞局長、新聞發言人吳謙。（圖／翻攝自新華網）

對此，吳謙表示，判斷一個國家是否構成威脅，主要不在於它的國防費多少，而在於它奉行什麽樣的內外政策。中國始終奉行防禦性國防政策，堅定不渝走和平發展道路，其軍力的增長完全是世界和平力量的增長。

他進一步指出，中國的國防費看上去總額不少，但分析起來也要考慮以下一些情況。第一，中國的地緣戰略環境覆雜，尚未實現完全統一，維護國家主權安全的任務很重；第二，中國正在並希望履行更多的國際責任和義務，提供更多公共安全產品，這也是要花錢的。

第三，世界新軍事變革的潮流浩浩蕩蕩，中國也希望像其他國家一樣，順勢而動，有所作為；第四，中國是個人口眾多的國家，如果看一看人均國防費以及國防費占GDP的比重，這個數字其實是不高的。