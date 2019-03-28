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剃除「辦公室將軍」　陸國防部：練兵先練將、強軍先強官

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▲▼解放軍陸軍集結200名將軍，在大陸7個考點同時展開軍事訓練等級考評，確保未來「能戰者上」。（圖／翻攝自央視）

▲解放軍陸軍集結200名將軍，在大陸7個考點同時展開軍事訓練等級考評，確保未來「能戰者上」。（圖／翻攝自央視，下同）

大陸中心／綜合報導

解放軍餘22日舉行了以剃除「辦公室將軍」為重要目的的「陸軍軍職指揮員軍事訓練等級考評」，大陸國防部3月28日下午舉行的例行記者會，就有陸媒發問指出，「陸軍近期首次組織軍職指揮員軍事訓練等級考評。請問這樣做出於什麼考慮？能否介紹考核的相關情況？」

國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校回應記者的問題表示，「習主席反復強調，高級指揮員要做備戰打仗的帶頭人，要堅持以上率下，帶頭研究軍事、研究戰爭、研究打仗，著力破解『五個不會』重大問題。陸軍組織軍職指揮員軍事訓練等級考評，是貫徹落實習主席練兵備戰重要指示的實際舉措，立起了練兵先練將、強軍先強官的鮮明導向，掀起了聚力推進備戰打仗群眾性練兵新熱潮，牽引帶動軍事鬥爭準備落地落實。此次考核的對像是陸軍所屬的正軍職、副軍職指揮員，考核內容主要包括指揮能力、基本技能、基礎理論和體能等。3月21日至22日，陸軍區分北京、福州、南寧、蘭州、濟南、烏魯木齊和拉薩7個考點，統一組織考核，近200名軍職指揮員參考。軍事、政治、後勤、裝備和紀檢崗位軍職領導均以戰役指揮員身份參加想定作業考核，獨立作業、連續實施8小時，擬製作戰構想、標繪作戰要圖，考技能、練謀略、檢驗意志作風。紀委和訓練監察部門全程監督。」

所謂「五個不會」指的是，「不會判斷形勢」、「不會理解上級意圖」、「不會定下作戰決心」、「不會擺兵布陣」、「不會處置突發情況」。

▲▼解放軍陸軍集結200名將軍，在大陸7個考點同時展開軍事訓練等級考評，確保未來「能戰者上」。（圖／翻攝自央視）

陸媒報導指出，「陸軍軍職指揮員軍事訓練等級考評」是在22日於全國7個考點同時展開，來自不同戰位的200多名將軍考生，依據作戰想定，連續作業超過8個小時。而這次考評成績將進入檔案，作為升職晉級、評功評獎的重要依據。

據了解，這是解放軍陸軍首次針對高級指揮員展開的軍事訓練等級考評，考評內容緊貼使命任務，具有相當強的實案化背景。200名將軍考生必須獨立手工完成作業，8個小時的應考時間加上超大的作業量，對每名指揮員的腦力、體力都是不小的考驗。

解放軍方指出，此舉將有助於高層摸底這些將領的指揮作戰能力，以確保今後「能戰者上」，避免「辦公室將軍」再次出現。

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