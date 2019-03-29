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感情發展太快好嗎？「8大狀態」檢視自己的沉船速度

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▲▼上班族,女孩,愛情,同事。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲談戀愛是好事，但太快沉船的話，小心後果不是把對方嚇跑，就是被恐怖情人勾勾纏！（圖／翻攝自pakutaso.com、pixabay、Pexels）

生活中心／綜合報導

好想有個人陪！但最近剛追完Netflix熱播美劇《安眠書店》和《髒鬼約翰》的女生，現在可能收到心儀男生回應，內心都會忐忑不安，「被害人小劇場」瞬間啟動，「他會不會假裝是好人，實際上是恐怖情人呢？」其實不用太緊張，總不能因為幾部影集就一輩子就此單身，但不管對方是不是恐怖情人，「交往」這件事還是可以慢慢來滴！外媒《BUSTLE》就列出8種現象，當你意識到自己正在這些狀態時，或許就是時候告訴自己該抽身一下囉！

1. 你已經完全信任他了？
一段關係進展太快的跡象之一就是，你完完全全毫不保留的告訴對方關於你的所有事情。專家指出，如果想建立一個長期、健康的關係，真的沒有必要馬上透露你的每一個細節。很多時候，當一個人認識到完全符合心中條件的「真命天子/女」，就會很輕易相信他們，甚至還會覺得他們超完美，但一個人的真實性格到底是怎樣，往往都要等到發生了衝突等狀況，才能真正看得出來！所以冷靜下來，慢慢讓對方認識你，最好也和對方溝通，讓他也這樣做。

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2. 你沒有給對方足夠的空間?
對方什麼活動你都想跟？去哪裡沒報備你就氣pupu嗎？當然～因為喜歡對方，所以想要常常膩在一起，或希望對方可以跟你分享生活大小事，是可以理解的。但是如果剛陷入熱戀就有這樣的狀態，這不僅僅是步調太快，也代表你已經在戀愛中失去自我了！

▲▼襯衫,大衣,穿搭,毛衣,愛情,褲子,西裝褲。（圖／翻攝自pixabay）

3. 對於這段關係，你已經覺得很安心？
和第一點有點相似，專家指出，當你還沒有真正認識對方，但又覺得這個人很適合你，心裡就會把對方「理想化」。這麼一來，即使對方開始有些「不ok」的表現，你不僅會把這些舉動「合理化」、覺得對方沒有錯還幫他找藉口，甚至崇拜對方……，小心最後就會迎接更大的傷害！

4. 還沒吵過架，你就準備做出重大人生決定？
爭執、吵架雖然不有趣，但其實也是塑造每段關係的重要成分。尤其在情侶發生爭執後，就可以更加了解對方是怎樣的人，包括他們怎麼處理壓力、憤怒與悲傷、失望的情緒等。所以專家建議，在還沒經過這個階段，實在不要貿然決定同居、結婚等這些重大決定啊～

▲▼冬天，冬戀，戀愛，愛情。（圖／Pexels）

5. 你們「做」很多但「談」不多？
床上合不合？對於很多人來說也是「感情能否順利發展」的關鍵！可是很多人以為「床上合得來」就等於對性的觀念很契合，其實這是兩碼事。專家就建議，可以選在一個適當的時刻開啟話題，了解對方是怎麼看待「性」這件事，同時也讓對方知道你的想法。因為「對性的態度，和其他價值觀一樣重要」！

6. 在了解他們的朋友和家人之前，你就迫不及待想搬去「一起住」？
一個人怎麼跟家人朋友互動，是很重要的心理健康指標，這也同步關係到對方是個怎樣的人，以及在長期的感情關係中，他會怎麼對待你。若想進一步展開同居生活，建議可以透過認識對方的親友，了解伴侶是不是個有責任感的人。

7. 你把朋友拋在腦後？
當你談戀愛談到忘了朋友，專家提醒，全面讓新感情掌管生活，實在不是一個好現象。再者，如果感情中發生了什麼變動，不清楚狀況的朋友也很難即時協助你。

8. 在感情中你逐漸失去自我？
為了一段才剛開始不久的戀情，你已經準備好放棄你租的套房、朋友、工作，甚至你本來堅持的價值觀嗎？思考一下，驅使你放棄這些的原因，真的是出於自己的意願？還是因為害怕失去對方？想想是不是只有自己一頭熱，拚命付出、維繫這段感情呢？專家也提醒，這種只靠其中一人藉由忽視自己的需求，來維持關係的感情，必然會失敗喔！

▲▼ 愛情別煨曲自己 。（圖／翻攝自pixabay）

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關鍵字：感情,愛情,兩性

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