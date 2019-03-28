玉警秀打擊犯罪成果　展現守護山城決心

▲台南市玉井分局副分局長李忠憲，向民眾報告分局一年來維護治安的努力與成果。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市玉井分局3月27日晚上，於楠西區鹿田里活動中心舉辦治安座談會，副分局長李忠憲向民眾報告分局一年來維護治安的努力與成果，例如竊盜案發生39件破獲36件、毒品案破獲85件、偵破南化三屍命案及柬埔寨女子白骨命案、破獲18件詐騙案等，警方有專業能力來守護山城治安。

會中有偵查隊長宣導新興毒品，呼籲民眾留意不明來源零食及粉末包裝飲品，山區更要慎防安毒工廠或遭人栽種大麻。保安民防組長強調監視器是偵破刑案及為民服務的最佳幫手，邀民共同裝設維護，共同守護治安網絡；交通組組長以近期臺3線重大傷亡車禍案例，強調交通意外都是在猝不及防下發生，唯有遵守交通規則，隨時注意周圍路況小心駕駛，才能快樂出門，平安回家。

副分局長李忠憲表示，去年共發生9件A1事故，死亡10人；今年迄今發生3件A1事故，死亡4人，凸顯出交通意外事故對民眾生命安全的威脅，分局將列年度重點工作加強執法及宣導，籲民務必遵守交通規則確保自身安全。

山區居民年長者居多，接到可疑電話千萬要貫徹「三要」：要冷靜、要打給當事人求證、要打給警察報案，萬萬不可輕信其指示操作。賞螢季即將到來，會為楠西區帶來觀光人潮，也是對治安及交通的考驗，玉井分局絕對全力以赴，務求「治安平穩、交通快暢」。最後並表達及感謝里民長久以來對警政工作的肯定，民眾的心聲及需求，分局會全力拚，為鄉親守護治安交通安全，絕對有信心讓人民安居樂業。會中並傾聽里民的心聲與建議予以說明回應，宣導活動獲鹿田里胡文杰里長及里民肯定。