　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

防制街頭暴力絕不鬆懈　 安平警強力執法守護治安

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲為持續防制街頭暴力及治安事故，台南市警局督察長林清求於3月22日晚上親至市警四分局帶頭執行擴大臨檢勤務，要求強勢約制治安顧慮之特種行業業者不要違法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為持續防制街頭暴力及治安事故，台南市警局督察長林清求於3月22日晚上親至市警四分局帶頭執行擴大臨檢勤務，要求強勢約制治安顧慮之特種行業業者不要違法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為持續防制街頭暴力及治安事故，台南市警局督察長林清求於3月22日晚上親至市警四分局帶頭執行擴大臨檢勤務，針對特種營業場所涉及毒品、酒後滋事案件等治安事故，要求強勢約制治安顧慮之特種行業業者不要違法。

▲為持續防制街頭暴力及治安事故，台南市警局督察長林清求於3月22日晚上親至市警四分局帶頭執行擴大臨檢勤務，要求強勢約制治安顧慮之特種行業業者不要違法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林清求督察長，同時視導第四分局演練打擊糾眾滋事狀況處置，指導員警遇街頭暴力事件，應由快打部隊到場，迅速壓制滋事分子、控制場面，以強而有力的執法解決治安問題。

▲為持續防制街頭暴力及治安事故，台南市警局督察長林清求於3月22日晚上親至市警四分局帶頭執行擴大臨檢勤務，要求強勢約制治安顧慮之特種行業業者不要違法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為持續防制街頭暴力及治安事故，台南市警局督察長林清求於3月22日晚上親至市警四分局帶頭執行擴大臨檢勤務，要求強勢約制治安顧慮之特種行業業者不要違法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林清求督察長表示，警察局為有效打擊街頭暴力，拍攝「打擊糾眾滋事強勢作法」模擬狀況實警演練影片，加強員警處置街頭鬥毆事件作法，並藉由各項勤教場合不定期演練，精進執法技巧，訓練同仁以齊一專業的動作及團隊精神守護市民的生活安全。林清求督察長要求各分局強勢約制治安顧慮之特種行業業者，不要違法。

▲為持續防制街頭暴力及治安事故，台南市警局督察長林清求於3月22日晚上親至市警四分局帶頭執行擴大臨檢勤務，要求強勢約制治安顧慮之特種行業業者不要違法。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲為持續防制街頭暴力及治安事故，台南市警局督察長林清求於3月22日晚上親至市警四分局帶頭執行擴大臨檢勤務，要求強勢約制治安顧慮之特種行業業者不要違法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

臨檢警力隨後至轄內舞廳、KTV及酒店等易發生酒後鬥毆處所加強威力掃蕩臨檢，第四分局分局長蔡進閲，藉此機會再度約制業者，應當負起治安自主管理及友善通報之責任，不可姑息店內外常見的毒品及酒後駕車治安事件，四分局將以優勢警力嚴正執法，杜絕街頭滋事不法情形發生，讓安平成為治安平穩、宜居的地方。

ET快訊
「不丹居民傻傻的...」韓國瑜訪港失言　晚間火速回應了
影片外流！VIP室發出女生叫聲　勝利夜店爆2職員性侵3女

關鍵字：暴力,安平警,執法,守護,治安

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

男友「愛的掌聲太激烈」害她椎間盤位移！　輕熟女不滿「太持久」提告被打臉

帶日本客夜店狂歡！正妹OL混酒醉倒門口　遭阿兵哥撿屍醒來問「有沒有戴套」

宜蘭男酒駕自撞民宅！「回推酒測值0.31」無罪　網批：零容忍破功

絕世武功再現！　台版洪金寶「天殘腳」破鐵門行竊40多萬

彈簧刀插頭還被開3槍秒變喪屍　他滿身血狂拍車窗「3屁孩嚇到滾」

影／郭新政控羅淑蕾變造當票害她被判刑　檢打臉：擷取非變造不起訴

真心換絕情　郭秀珠感謝阿扁給「最強村姑」女兒陳筱諭上一課

韓國瑜旋風式來港　韓粉機場持國旗守候遭港府「調虎離山」

防制街頭暴力絕不鬆懈　 安平警強力執法守護治安

遺失護照現金警迅速尋回　日籍旅客讚台灣最美的風情

《烙印勇士》武器實體化20KG重　2米4巨劍一揮萵苣、西瓜秒爆開

暖狗「2次堵門」捨不得主人出嫁！　新郎被拒門外...網：其實牠都懂

宜蘭捕獲「4米長」超級大白鯊　肚裡還有寶寶！網嘆：15條命啊

拒當月光族！默默把錢搬光的兇手　5大「被動支出」揪出沒必要的花費

太愛《與惡》！吳慷仁脫口罵黃子佼：Ｘ耶！　賈靜雯主動自嘲「夫妻失和有經驗」

Angelababy「醫院外哈菸」照片外流　網轟11年前決心戒菸：又說謊

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

《大時代》馬俊麟雙胞胎兒超萌　 當爸後變憂愁：一起搭上死亡列車

F.I.R新主唱翻唱經典組曲！　改編《原諒我》《遺失的美好》好好聽

孟耿如：戴比不戴還舒服＞／／／＜　會說話的電眼全靠「它」

防制街頭暴力絕不鬆懈　 安平警強力執法守護治安

遺失護照現金警迅速尋回　日籍旅客讚台灣最美的風情

防患未然！　台南市消防局辦理夜間組合訓練演習逼真

百處水質監測點　台水為大台南供水安全把關

勝利國小響應水資源行動　關懷非洲缺乏乾淨用水兒童

有機正當紅　嘉義樂活有機農園專區委外廠商投資億元

嘉義縣警察局長佈達交接　刑事警察局副局長廖宗山接任

鹿草西瓜節邁入第12年　搶採芒果青吃超甜西瓜

林管處成功鎮贈苗　年長者「坐椅子排隊」　民眾直呼好貼心

逃逸移工佯裝台灣人　員警識破逮捕

評／被韓國瑜、賴清德夾擊　蔡英文為何不怕還堅持出訪？

中學五人制／體育班沒宿舍、球員家境困難　東港的招生困境

湯鎮瑋│0323開運農民曆│宜納財、入宅

捷運長靴妹是F級女神！ 「下半身消失」露蜜腿

地方熱門新聞

祖先同意不燒金紙　這對夫妻拿現..

你吃過紫牛奶果嗎？　屏東果農無..

台南新增麻疹病例　出入相關場所..

八卦山火燄洞　彰化新祕境

鎮海樓列歷史建築　曾為日南進樞..

農委會16款農機補助擴大補助對..

蛋寶生技不老村　濃濃日本風情

百香果採燈照處理　搶先上市

遊客辛苦存零錢買的手機遺失　員..

等3年！彰化風鈴木粉紅爆發變打..

議員涉詐領助理費　夫妻2人羈押..

老少相見歡　中特戰官兵赴中彰榮..

主題娛樂餐廳藏賭博　查獲賭客賭..

遺失護照現金警迅速尋回 日籍..

更多熱門

相關新聞

全台大亂鬥頻傳　北市警誓言打擊犯罪

北市警方有鑑於2019年來鬥毆事件頻傳，造成社會秩序遭破壞，為了遏止鬥毆歪風，於是針對新進同仁加強訓練，在大直橋下舉辦「實務訓練」，真實呈現街頭鬥毆場面，已強調警方執法的決心。

輔導老師幫助受暴兒童找回快樂

快訊／三重深夜傳槍響！惡煞談判開槍燒車

2男3女摩鐵開毒趴　滿桌毒咖啡K他命

1名醫師守護全島　義大進駐綠島解困境

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

八卦山廢校玩碟仙　白目發問釀意外

女老師只穿內褲！房東3人狂盯15分鐘

陽明山採海芋「遇到女神」！

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

野生「校花級藝人」現身北捷！

國道10秒插線爸被夾死…目擊淚：倒楣

懷孕4個月男友狠斷　我們不適合

IU勾脖激吻大12歲男星！　網全崩潰

好市多驚現「超神道士鞋」搶翻！

　

同天宣布結婚、離婚　阿Sa揭心聲

G級娜美「越南瑤瑤」消失4年變這樣！復出近照網看傻

歐陽娜娜半年賺3億「安家費」曝內幕

一晚至少3次　熟女腰劇烈疼痛受不了提告

勝利夜店失身水藏800人份！喝下冒詭異動作

更多

最夯影音

更多

《烙印勇士》武器實體化20KG重　2米4巨劍一揮萵苣、西瓜秒爆開

暖狗「2次堵門」捨不得主人出嫁！　新郎被拒門外...網：其實牠都懂

宜蘭捕獲「4米長」超級大白鯊　肚裡還有寶寶！網嘆：15條命啊

拒當月光族！默默把錢搬光的兇手　5大「被動支出」揪出沒必要的花費

太愛《與惡》！吳慷仁脫口罵黃子佼：Ｘ耶！　賈靜雯主動自嘲「夫妻失和有經驗」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面