防制街頭暴力絕不鬆懈　 安平警強力執法守護治安

▲為持續防制街頭暴力及治安事故，台南市警局督察長林清求於3月22日晚上親至市警四分局帶頭執行擴大臨檢勤務，要求強勢約制治安顧慮之特種行業業者不要違法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為持續防制街頭暴力及治安事故，台南市警局督察長林清求於3月22日晚上親至市警四分局帶頭執行擴大臨檢勤務，針對特種營業場所涉及毒品、酒後滋事案件等治安事故，要求強勢約制治安顧慮之特種行業業者不要違法。

林清求督察長，同時視導第四分局演練打擊糾眾滋事狀況處置，指導員警遇街頭暴力事件，應由快打部隊到場，迅速壓制滋事分子、控制場面，以強而有力的執法解決治安問題。

林清求督察長表示，警察局為有效打擊街頭暴力，拍攝「打擊糾眾滋事強勢作法」模擬狀況實警演練影片，加強員警處置街頭鬥毆事件作法，並藉由各項勤教場合不定期演練，精進執法技巧，訓練同仁以齊一專業的動作及團隊精神守護市民的生活安全。林清求督察長要求各分局強勢約制治安顧慮之特種行業業者，不要違法。

臨檢警力隨後至轄內舞廳、KTV及酒店等易發生酒後鬥毆處所加強威力掃蕩臨檢，第四分局分局長蔡進閲，藉此機會再度約制業者，應當負起治安自主管理及友善通報之責任，不可姑息店內外常見的毒品及酒後駕車治安事件，四分局將以優勢警力嚴正執法，杜絕街頭滋事不法情形發生，讓安平成為治安平穩、宜居的地方。