1名醫師守護全島4千人！ 　義大醫療體系4月駐診綠島解困境

▲台東縣長饒慶鈴與義大醫院執行副院長鄭勝峯（右）進行合作簽署。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

受到台東縣長饒慶鈴親自拜託的誠意感召，義大醫療財團法人義大醫院將於4月份起駐診綠島衛生所，提供有關醫事人員訓練、醫療諮詢等醫療服務，縣長饒慶鈴14日渡海到綠島衛生所與義大醫療財團法人義大醫院執行副院長鄭勝峯進行合作簽署，也特別謝謝衛生所唯一的陳姷頵醫師，提供綠島地區鄉親健康照護。



簽署內容除提供醫療協助外，雙方得互派所屬人員至他方接受醫療服務及醫學教育之指導或訓練，或依他方請求派遣醫師或其他醫事人員至他方提供診療、諮詢、學術演講、教學示範等交流服務。病人病情需要，互相會診、轉院診療及辦理代檢業務。義大醫院於4月起支援駐診綠島衛生所，派遣骨科、急診專科、家醫科醫師進駐支援。

▲饒慶玲致贈一籃水果，給7個多月來僅有1個人守護綠島鄉親健康的陳姷頵醫師。



饒縣長表示，台東縣因無醫學中心設置，交通、及相關設施不如西部。離島地區衛生所更肩負醫療保健重任，也是唯一提供24小時醫療急緊急醫療的機構。台灣的離島都有醫院，而台東的離島只有衛生所，沒醫院，所以我們值班的醫師要獨立面對個案的緊急處置，若需後送但遇天候不佳時，直升機無法前來，那壓力真無法想像。



台東縣衛生局指出，衛生所自2018年8月8日起就只有1個醫師提供綠島鄉約4080人24小時緊急醫療服務。經向中央爭取公費生及公告徵人都無法提供人力。每年4-9月是觀光旺季，基於保障鄉民及旅客醫療需求，今年1月24日，饒縣長親自帶領衛生局局長前往拜訪義大創辦人林義守前輩詢求協助，義大因為已支援澎湖，原表示沒有人力可以協助，最後受到縣長的誠意感動，終於答應前來支援綠島衛生所醫療工作。





台柬今年爭取中央補助約1100萬元將全面汰換新的資訊設備，2月也完成緊急救護零時差多方資訊影像會診平台設備設置，將在3月中旬啟用，未來可透過這視訊系統提供3方醫療會診，3方醫師共同決策協助說明轉診與後續照護安排，減低離島醫師獨自面對病家、居民不信任在地醫療的壓力。

簽約典禮結束後，饒慶玲也特別致贈一籃水果，給7個多月來僅有1個人守護綠島鄉親健康的陳姷頵醫師，除了非常感謝陳醫師，也很不捨擔心她會過勞。