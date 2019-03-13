埤塘禁養「台灣鯛」拆水車和飼料桶　漁民陳情：給我們生路

▲桃園埤塘養殖已有百年文化，更發展石門活魚觀光產業。（圖／羅文豐提供）

記者楊熾興／桃園報導

監察院糾正農委會，要求全台所有公有埤塘應回歸蓄水，「只可採捕不得養殖」，桃園市政府要求在15日拆飼料桶及水車，桃園市養殖漁業發展協會籌備會13日表示，為守護百年埤塘養殖，拒絕強拆斷生路，將於14日發動養殖戶和魚車前往桃園市府繞場陳情，除要求桃園與中央協暫緩拆除外，並請市府與農委會推動埤塘養殖合法化，守護埤塘百年文化、活魚觀光產業。

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▲如今要強拆飼料桶及水車，無疑是宣判養殖池死刑。（圖／羅文豐提供）

桃園市養殖漁業發展協會籌備會發起人胡榕展表示，桃園埤塘養殖已有百年歷史文化，更有「千埤之鄉」美名，其中歷經日治時期，乃至戒嚴時期尚有退輔會輔導養殖，更供應整個北部魚產，現今交通發達活魚運輸設備進步才有南部魚貨，但因為氣候影響使得活魚死亡率過高，所以桃園埤塘養殖仍然在市場供應鏈扮演重色。



胡榕展說，監察院根據水利法糾正桃園區埤塘養殖違法，但法律之訂定實應該考量社會的需求並與時俱進，才有法律的尊嚴；實務上北部市場對桃園埤塘養殖之活魚仍有極大需求，埤塘養殖是桃園人的文化也是產業，市場到處可買到平價的新鮮活魚，穩定貨源亦促使桃園發展出石門活魚的觀光產業。

2月26日曾向市長鄭文燦陳情，表達希望配套措施出來之前暫緩實施拆除作業的訴求，鄭文燦市長也承諾會再了解，然而方案未明之時，農委會公文要求業者於3月15日先行自拆，面對如此處境，使得大家人心惶惶，請求農委會與桃園市政府勿斷然葬送桃園活魚產業，並考量埤塘養殖已是全體人民所依賴之產業，應積極促進立法院修法使埤塘養殖合法化。

14日上午將發動多部魚車繞行市府圓環陳情，訴求守護百年埤塘養殖，並懇請市府與農委會推動埤塘養殖合法化，以維養殖戶生計及活魚觀光產業。