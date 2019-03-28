酒瓶割傷朋友脖子...男潛急診室再打傷患　遭醫護合力壓制

記者郭世賢／基隆報導

基隆長庚醫院急診室28日凌晨傳出暴力事件！黃姓男子與林姓男子是朋友關係，27日相約在林男家中喝酒，過程中，雙方爆口角，因此大打出手，林男持酒瓶割傷黃男脖子，黃男送醫治療時，林男與同居女友前往探視，沒想到，竟又在急診室毆打黃男，所幸被醫護人員與警衛壓制，並報警處理。影片被PO網後，引來網友痛斥，「不要在醫院浪費醫護人員時間！」

▲ 男子潛急診室咆哮毆人，遭醫護合力壓制在地。（圖／合成照／翻攝自「爆料公社」社團，下同）

民眾在旁錄影後，將影片上傳臉書《爆料公社》，從影片可見，林男被5、6名醫護人員壓制在地，但林男仍不斷朝醫護人員大聲咆哮，大喊「報警啊」，而其女性友人也遭護理師架開，坐在一旁大聲哭喊「不要這樣！不要這樣對我老公」。淒厲哭泣聲，傳遍整個急診室，不但影響其他病患權益，也讓醫護人員忙著善後，無法顧及診間病患。

影片曝光後，網友紛紛留言怒罵，「看到護士要幫他戴上口罩，我笑了」、「麻煩給他打安定劑」、「這種應該送獸醫院才對」、「浪費醫生護士的時間，這些時間他們都可以做很多救治了」、「辛苦醫護人員了」。

警方接獲院方通報後，立即趕抵醫院，將林男及其女性友人帶回派出所保護管束，2人於凌晨3時許離開派出所，基隆長庚醫院及黃男目前暫不提告。

▲ 警方接獲院方通報後，立即趕抵醫院，將林男及其女性友人帶回派出所保護管束。